Todo lo que hay que saber del toque de queda que comienza a las 22:00 horas

La tarde de este sábado 19 de octubre, el Jefe de la defensa nacional, Javier Iturriaga del Campo, decretó toque de queda para provincias que involucran el estado de emergencia, en la región Metropolitana.

Esta medida es en respuesta ante los graves incidentes que han ocurrido en la capital, luego de las movilizaciones y protestas que comenzaron el viernes 18 de octubre.

“La medida controlará la entrada y salida de la zona declarada en Estado de emergencia y el tránsito en ella, a partir desde las 22:00 horas del 19 de octubre y hasta las 7:00 horas del 20 de octubre”, informó Iturriaga.

Las comunas donde regirá el toque de queda son:

Santiago Centro

Vitacura

San Ramón

San Miguel

San Joaquín

Renca

Recoleta

Quinta Normal

Quilicura

Pudahuel

Providencia

Peñalolén

Pedro Aguirre Cerda

Ñuñoa

Maipú

Macul

Lo Prado

Lo Espejo

Lo Barnechea

Las Condes

La Reina

La Pintana

La Granja

La Florida

La Cisterna

Independencia

Huechuraba

Estación Central

El Bosque

Conchalí

Cerro Navia

Cerrillos

Colina

Lampa

Tiltil

San Bernado

Puente Alto

¿Cómo obtener un salvoconducto?

Para transitar por las calles es necesario el documento de salvoconducto que se puede obtener en la comisaría de Carabineros más cercana al domicilio.

Para hacer de su uso se deberá mostrar a las autoridades si es requerido y al personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Entre las razones que se pueden esgrimir a la hora de solicitar un salvoconducto, son:

-Problemas de salud

-Trabajo

-Emergencias

-Otras urgencias (sujeto a evaluación de Carabineros)

Si bien el Jefe de Defensa Nacional, señaló que se puede solicitar en las comisarias de Carabineros. No obstante, en algunas de estas no han podido entregarlas debido a que no estaban preparados para la situación.