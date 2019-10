Partido Socialista no acudirá a reunión en La Moneda para cambiar agenda legislativa

Para este martes a las 13:00 horas el presidente Sebastián Piñera citó a una reunión a los diferentes partidos políticos. Desde el gobierno y Chile Vamos enfatizaron en la necesidad de cambiar la prioridad de su agenda legislativa, y el mismo presidente anunció una invitación al diálogo a los parlamentarios de los diferentes sectores políticos.

En este punto, asistentes al comité político comentaron que no hubo una definición del Ejecutivo respecto de qué es lo que se negociará con la oposición, aunque explicaron que la reintegración de la reforma tributaria y la incorporación de nuevos elementos de solidaridad en la reforma de pensiones podrían formar parte de las conversaciones. Además, Chile Vamos insistirá en sacar adelante la Ley de Fármacos II y reformas a la salud pública y privada, entre otras iniciativas.

La invitación para esta primera reunión fue extendida a los líderes de la ex Concertación (DC, PPD, PR y PS) y del Frente Amplio. Se excluyó al PC.

Sin embargo, pasadas las 11:00 horas del martes el Partido Socialista confirmó que no asistirá a la reunión.

“El diálogo es urgente, pero debe ser abierto y no cumple esas condiciones”, señaló el diputado Manuel Monsalve. “Chile no es solo los partidos de la oposición, también es el mundo social y no puede ser excluido de un pacto”, añadió.