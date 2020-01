Fin a la guerra comercial entre EE.UU. y China: ¿Qué viene ahora?

Este miércoles, luego de casi dos años de la guerra comercial, se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y China. En la ceremonia estuvo presente el presidente de EE.UU, Donald Trump, y el vice primer ministro chino, Liu He, también varios miembros del gobierno y líderes empresariales estadounidenses acudieron al evento que se realizó en la Casa Blanca, dando fin a la fase número uno.

El acuerdo alcanzado “es bueno para China, para EE.UU. y para el mundo entero” agregó el presidente chino Xi Jinping, en una carta leída por el primer ministro de ese país.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020