Tras el acuerdo por el “Megxit”: ¿Cuál es el futuro de Harry y Meghan Markle?

El pasado sábado se firmó el acuerdo “Megxit” por el abandono de Harry, Meghan y Archie de la familia real. El duque de Sussex rompió su silencio y expresó una “gran tristeza”, asegurando que no tenía otra opción que dar un paso atrás. Este discurso se realizó en un evento social en Londres para Sentebale, una organización cofundada por Harry que ayuda a los niños con VIH en África.

Durante la ceremonia, el príncipe dejó en claro que Meghan y él no se están marchando. “Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo, eso no cambiará nunca”, comentó.

“Estábamos aquí para servir. Por esa razón, me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto (…) Fueron meses de conversaciones después de tantos años y retos, y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere, de verdad no había otra opción”.

En su discurso, el duque afirmó que “nuestra esperanza era seguir sirviendo a la Reina, la Mancomunidad de Nacional y mis filiaciones militares, pero sin financiamiento público. Desafortunadamente, eso no era posible. He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni lo comprometido que estoy”.

El 8 de enero la pareja había anunciado a través de su cuenta de Instagram, la decisión de dar un paso atrás en su rol en la familia real y expresaron su intención de ser económicamente independientes.

¿A qué se llegó con el acuerdo?

Parte del acuerdo de este sábado, Harry y Meghan accedieron a dejar de representar formalmente a la monarquía, renunciarán a sus títulos de Su Alteza Real y se retiraran de sus deberes reales, incluidos los actos militares. Además, tendrán que devolver US$3,1 millones de dólares de fondos públicos que sirvieron para renovar su hogar, Frogmore Cottage, ubicado cerca del castillo de Windsor.

Por otro lado, podrán mantener el título de duques de Sussex y el príncipe seguirá siendo el sexto en la línea de sucesión al trono.

Tiempos difíciles para la reina

La reina Isabel II publicó un comunicado real luego de 10 días de crisis. En este, la monarca declaró que “los duques de Sussex dejarán de utilizar su título de Alteza Real ya que interrumpirán sus tareas como miembros activos de la Familia Real”.

“Después de varios meses de conversaciones y discusiones más recientes, estoy satisfecha de que juntos hemos encontrado un constructivo y buen camino para mi nieto y su familia”.