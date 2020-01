Tras el plan de paz de EE.UU: ¿Por qué Palestina rechaza el acuerdo?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso la creación de un “Estado Palestino” con capital en Jesuralén y reconocer los territorios ocupados por Israel, todo esto en el marco de su esperado plan de paz para Medio Oriente después de más de tres años de trabajo.

El documento del tratado de paz de enfoque político y económico, contiene aproximadamente 80 páginas y trata temáticas sobre el territorio, la soberanía, refugiados, asentamiento, entre otros.

Además, incluye dos estados independientes, Israel y Palestina, este último recibiría 50.000 millones de dólares y un millón de empleos, pero con Jerusalén como capital indivisa de Israel.

Este anuncio se llevó a cabo en la Casa Blanca junto a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, quien dijo que este día sería igual de recordado que el de la independencia de Israel en 1984. Trump anunció que la visión que tenía sobre el conflicto era “una solución de dos estados”.

El mandatario estadounidense ve este tratado como el “acuerdo del siglo”, beneficiando en gran parte a Netanyahu y su gobierno. La propuesta concede a Israel una gran parte de sus aspiraciones históricas y le ofrece a las autoridades palestinas una hoja de ruta para un Estado propio con condiciones que se estiman improbables.

Se suponía que una vez iniciado el acuerdo, la construcción de nuevos asentamientos se congelará por cuatro años pasa así facilitar la solución de los “dos Estados”.

Tras el anuncio, el mandatario de Palestina, Mahmoud Abbas, tildó el plan como una “conspiración” y que los derechos de su pueblo no estaban a la venta, todo esto en un discurso televisado en Ramala, lugar donde tiene su sede provisional la Autoridad Nacional Palestina.

“Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta ni a cambio de una ganga. Y su acuerdo, esta conspiración, no pasará”, afirmó.