Retiran cuadernos Colón del comercio tras queja del senador Moreira

Todo comenzó el pasado lunes 17 cuando el Senador UDI, Iván Moreira, manifestó a través de Twitter su descontento con las portadas de una línea de cuadernos marca “Colón”. El diseño de estas tapas contenían fotos de un joven haciendo grafiti con una máscara antigás. “Algunas empresas no son capaces de transformar la violencia en un bien de consumo”, dijo el político en su polémico tuiteo.

Algunas empresas son capaces de transformar la violencia en un bien de consumo.

Lucrando con la violencia.Cero responsabilidad social corporativa. Ténganlo presente los que compren útiles escolares: no compre Cuadernos Colón.@biobio @Emol @latercera pic.twitter.com/1rmkOlHGDU — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) February 17, 2020

“Esto es incitar a la violencia o al menos aprovecharse de ella. No me vengan con la excusa que es sólo graffiti”, agregó poco después el militante UDI. Mientras algunos defendían la posición de Moreira, otros señalaban que la portada no representa nada violento. Tanta fue la ola de reacciones a través de la red social que el tema llegó a ser trending topic en nuestro país.

Tras lo ocurrido, Colón se expresó en un comunicado en el que dijeron que “si algunos cuadernos de la colección de arte urbano de este año hirieron sensibilidades y que algunas personas hayan interpretado estas imágenes de una manera que se aleja completamente de nuestra intención, la cual siempre ha sido promover el arte urbano, algo que venimos haciendo hace años”, negando así cualquier relación con lo que acusa el Senador.

La “victoria” de Moreira

Según informó La Segunda, la cadena de supermercados Tottus retiró de sus sedes todos los cuadernos con los diseños criticados por el parlamentario. Asimismo lo hizo Dimeiggs, empresa dedicada a la venta de útiles escolares. Finalmente, Cencosud también decidió quitarlos, lo que implica que no se podrán encontrar en ninguno de sus locales (Jumbo, París y Easy). También Walmart se refirió a lo ocurrido, pero declararon que las libretas no se encontraban dentro de sus pedidos por lo que no tenían que tomar medida alguna.



Tras lo sucedido, Iván Moreira señaló a través de su cuenta de Twitter que esto es parte de la “voluntad de todos los sectores para alcanzar la paz”.