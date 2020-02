El emotivo homenaje a Kobe Bryant y a su hija Gigi

El lunes 24 de febrero se llevó a cabo el memorial al fallecido basquetbolista Kobe Bryant que murió en un accidente aéreo junto a su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas. El Staples Center fue el recinto que acogió a más de 20 mil aficionados del jugador de Los Angeles Lakers.

El discurso de Vanessa Laine Bryant

La esposa del Bryant, Vanessa Laine Bryant, fue la primera oradora de la ceremonia, siendo el momento más conmovedor del día. La pareja de la leyenda del NBA y madre de Gigi, fue la responsable de recordar a los nueve tripulantes que murieron en el helicóptero el pasado domingo 26 de enero. Reveló cuánto los extrañaba junto a Natalia, Capri y Bianca, las otras tres hijas de la pareja.

“Gracias a todos por estar aquí. Los amo. Gracias por los mensajes y el amor a mi familia de todos lados del mundo. Quiero hablar de Kobe y Gigi. Primero de mi pequeña bebé”, comentó con la voz entrecortada, en un discurso que pasó entre el dolor y los recuerdos colectivos que lograron sacar algunas sonrisas.

“Gianna Bryant es una asombrosa alma sensible, me daba un beso a la mañana y a la noche, le gustaba ver películas de Disney con sus hermanas. Su sonrisa era un amanecer. Su sonrisa ocupaba todo su rostro. Kobe decía que era igual a mí, por el fuego, por su personalidad y sarcasmo. Era pura y genuina. Era una increíble atleta, era buenísima en atletismo, fútbol, softbol, básquet, era increíble nadando y bailando y también le gustaba enseñarles a otros chicos cuando podía”, describió Vanessa.

“Estaba motivada a cambiar la manera en la que ven a las mujeres en el deporte. Estaba llena de vida. No imagino la vida sin ella. Te extraño todos los días. Te amo”.

Luego,continuó su discurso recordando a su fallecido esposo, Kobe Bryant.

“Kobe era un gran basquetbolista, ganador del Oscar, la Mamba Negra. Para mí era Kob Kob, Bobo. Yo era Vivi, su princesa. No podía verlo como una celebridad, era mi dulce esposo, y un gran padre. Era mi todo. Estamos juntos desde que tenía 17 años. Fui su primera novia, su esposa, su confidente y su protectora”.

“Tuvimos una increíble historia de amor. Un par de semanas antes de morir, me preguntó cómo quería pasar el resto de nuestra vida cuando no estuvieran los chicos. No tuvimos la chance de hacerlo. Ese texto significó mucho para mí. Hablábamos de cómo íbamos a ser abuelos de nuestros hijos”, añadió.

Terminó su reflexión con unas emotivas palabras que provocó la ovación del público presente. “Estaba lleno de energía y de ganas de aventura. Los quería de vuelta en casa juntos. Siguen siendo el mejor equipo, los extrañamos Bobo and Gigi. Que descansen en paz, que se diviertan en el cielo. Los amamos a los dos, por siempre. Mami”.

Revisa el discurso completo aquí:

Las palabras de Michael Jordan

El famoso exbasquetbolista y estrella de la NBA, Michael Jordan, entregó un desconsolado discurso de 12 minutos en homenaje a Kobe Bryant y su hija Gigi, a quién lo describió como su hermano menor.

“Nadie sabe cuánto tiempo tenemos, por eso tenemos que disfrutar el momento, vivir el momento y estar cerca de los que amamos. Kobe Bryant murió, una parte de mí murió. Tuve un hermano menor, al que intenté ayudar en todo lo que pude. Descansa en paz, pequeño hermano”

Durante su discurso no paro de llorar. “Estoy agradecido de Vanessa y a la familia por la oportunidad de hablar de Kobe y de Gigi”, comenzó, y las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la leyenda de los Chicago Bull, quien era amigo cercano de Kobe Bryant.

“Kobe lo dejó todo en la cancha. Fue como mi hermano menor. Si esperan que hable de las comparaciones entre él y yo… Sólo quiero hablar de Kobe. Los pequeños hermanos siempre quieren meterse en tus cosas; en tus zapatos, tu clóset. Quieren saber todos los detalles de la vida. Solía llamarme y escribirme a cualquier hora. Quería saber de movimientos. Este chico tenía pasión, una pasión como nadie. Si amas algo, si tienes una pasión fuerte, puedes ir al extremo, para tratar de intentarlo. Kobe Bryant fue una inspiración sobre la forma de querer jugar el juego, quería ser el mejor basquetbolista que podía ser. Bueno, yo quiero ser el mejor hermano mayor que puedo ser”, comentó Jordan entre lágrimas.

Revisa el discurso completo de Michael Jordan aquí: