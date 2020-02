Caso “Megxit”: ¿Cómo está la situación de Harry del príncipe Harry y Meghan Markle?

El sábado 18 de enero de este año se firmó el acuerdo para que el príncipe Harry, Meghan y su hijo Archie pudiesen abandonar la familia real. Esto se produjo después que el descendiente de la familia real dijera que “este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo”.

Según lo que han anunciado, el 31 de marzo será cuando se finalice oficialmente la función de ambos como miembros senior.Lo anterior se refiere, dentro de la realeza, a aquellos miembros que ostentan un puesto alto en la línea de sucesión, aunque no está delimitado hasta qué puesto abarca. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido hasta ahora?

La furia de Thomas Markle

Thomas Markle, el padre de Meghan, se ha manifestado varias veces con profunda molestia frente a su hija y esposo. Al hombre de 75 años no le gustó para nada la decisión de los duques de Sussex de alejarse de la realeza. “Estoy muy molesto con Meghan y Harry en este momento. No creo que tengan derecho a usar la palabra royal. No creo que tengan derecho a hablarle a la Reina de la forma en que le han hablado, creo que es un insulto a la Reina y al pueblo británico”, dijo el hombre a la salida de un mercado en México.



El padre de la duquesa mantiene un profundo rencor hacía ella desde hace bastante tiempo. “Mi hija me dejó un día antes de casarse, dejó a mi familia, dejó a la familia de Doria, dejó a todas las familias y ahora está abandonando a la familia británica”, le dijo Markle al periodista que lo entrevistó en la ciudad de Rosario en el país azteca.

“La están destruyendo, la están rebajando, la están dejando mal (…), la están convirtiendo en un Walmart con una corona. Es ridículo, no deberían estar haciéndolo”, dijo el padre de Meghan.

Canadá dejará de pagar por la seguridad de Harry y Meghan

El país había decidido proteger a la pareja por tratarse de “Personas Protegidas Internacionalmente”. Sin embargo, a partir de las próximas semanas Canadá dejará de pagar estos costos de seguridad. Todo esto por lo que ha ocurrido con la situación real de ambos. La medida se tomará el 31 de marzo, día en el que se va a oficializar la salida de los duques de Sussex.

Según señaló el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá en un comunicado enviado a CBC:

“A petición de la Policía Metropolitana, la Policía Montada ha estado proporcionando ayuda de forma intermitente desde la llegada del duque y la duquesa a Canadá en noviembre de 2019. La ayuda cesará en las próximas semanas con el cambio de su estatus”.

Desde que la familia decidió instalarse en el país de Norteamérica, se ha estimado que los costos del gasto en seguridad varían desde los 1,3 millones de dólares estadounidenses, a los 30 millones, según los expertos.

Esto, a su vez, va de acuerdo con lo que la mayoría de los canadienses quieren. Al menos según lo indicó una encuesta de la empresa Angus Reid, publicada el 15 de enero, que publicó que el 73 % de los encuestados se oponía, pese a que Isabel de Inglaterra es oficialmente la monarca de Canadá, a que se costearan gastos de seguridad para Harry y Meghan.