Medio británico asegura que Meghan no viajó a Balmoral por prohibición de Carlos III

Una de las imágenes que llamó la atención a los medios de comunicación tras la muerte de la Reina Isabel II, fue el hecho de que el príncipe Harry estuviera solo cuando se fue Balmoral, lugar donde falleció la monarca.

Ante esto, el diario británico y sensacionalista The Sun, apuntó que esto se habría debido a que el Rey Carlos III le habría dicho que no podía llevar a su esposa Meghan.

Según una fuente citada por el medio: “Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan triste”. “Se le señaló que Kate (la esposa del príncipe Guillermo) no iría y que los números realmente deberían limitarse a la familia más cercana. Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida”.