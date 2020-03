Kim Gordon (Sonic Youth) preparó una torta en apoyo a Bernie Sanders

Kim Gordon es la ex bajista y vocalista de la banda mítica banda de noise rock, Sonic Youth. Publicó hace pocas horas un video en apoyo a Bernie Sanders. En el material, se puede ver a la músico cocinando una torta con “ingredientes” que simbolizan las principales propuestas de quien aspira ser el próximo presidente de Estados Unidos.

La publicación se hizo en la cuenta de Twitter de Gordon, quien la subió justo en el “supermartes”, día en el cual el senador demócrata se medirá frente a sus contrincantes en las primarias. Esta jornada es sumamente importante para Sanders pues muchos prevén que después de ella habrá mayor claridad sobre quién será el demócrata que se enfrente a Donald Trump.

Aunque tampoco es sorpresa que la bajista apoye públicamente al candidato. Esto pues le dijo hace un tiempo a Los Angeles Times que:

También es cierto que la cantante no es la única miembro de Sonic Youth que ha apoyado a Sanders. Ya que Thurston Moore, vocalista y guitarrista, publicó en 2016 una canción para su campaña presidencial de entonces.

Want a recipe for a better future? Watch to find out #Bernie2020 #NotMeUs @BernieSanders pic.twitter.com/IA2YqiMIWs

— Kim Gordon (@KimletGordon) March 2, 2020