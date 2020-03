Todo lo que necesitas saber para este “supermartes” en Estados Unidos

Este martes 3 de marzo se llevará a cabo el conocido “supermartes”, jornada en la que 14 estados de EE.UU., votarán por su candidato tanto demócrata como republicano. Este día es sumamente importante para conocer los posibles resultados de estas primarias ya que 1/3 de los delegados son elegidos (1.357 de los 3.979).

Los estados que votan son: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tenesse, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Estas elecciones primarias se llevarán a cabo por los 50 estados y el Distrito Federal del país y culminará el 7 de junio. A medida que avance, se irán “ganando” delegados, por lo que al término se conocerá al vencedor de cada partido.

Esta elección marca un hito en la historia electoral del país, ya que desde 1984 17 de los 18 precandidatos que ganaron el “supermartes” de cada partido, terminaron siendo los nominados.

Cada Estado de EE.UU. escoge a cierta cantidad de delegados dependiendo del tamaño de su población. Por ejemplo, California tiene 39 millones de residentes y escoge a 415 encargados. Este lugar, junto a Texas, son los que ofrecen más representantes en las primarias.

A nivel nacional se eligen 3.979 delegados y para ganar las elecciones se necesitan 1.990, los cuales son electos por representar a un candidato.

En un principio, un total de 28 demócratas habían anunciado su candidatura para las primarias, no obstante solo cinco siguen en carrera para obtener el puesto y competir contra Trump en las presidenciales.

Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años y fue senador por 36 años. Dentro de sus propuestas planea continuar con el plan de salud “obamacare” (ley de cuidados de salud a bajo costo) y agregar un seguro de salud pública. Fue acusado de abuso sexual por cuatro mujeres.

Por su parte, el veterano socialista independiente y senador por Vermont, Bernie Sanders, es la segunda vez que se postula a las elecciones, tras perder el 2016 contra Hillary Clinton. Quiere crear un gobierno “basado en los principios de justicia económica, social, racial y medioambiental”. Además, tiene diversas propuestas migratorias, entre ellas, poner fin a las redadas y un amparo a los refugiados venezolanos.

La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, es la líder de los liberales del partido. Ha publicado una serie de propuestas políticas, desde un una cobertura medica gratuita para los estadounidenses sin aumentar los impuestos a la clase media hasta una aplicación de más impuestos a los más ricos.

Ex alcalde de Nueva York y magnate de los medios de comunicación, Michael Bloomberg, ha sido calificado por Forbes como el octavo estadounidense más rico, con una fortuna estimada de 53.400 millones de dólares. Desde marzo es parte de las primarias y caucus (asambleas vecinales).

Tulsi Gabbard es congresista samoano- estadounidense por Hawái- y veterana de guerra de Irak. Fue cuestionada por pertenecer a grupos antigay en su juventud. Durante el 2016 apoyó a Sanders, defiende la legalización del aborto y entre sus prioridades está la lucha contra la pobreza, el cambio climático y la asistencia sanitaria.

No es sorpresa que el favorito de este partido sea el presidente Donald Trump, quien busca la reelección para un segundo mandato. El mandatario trata de ganarse los votos este “supermartes” resaltando los logros económicos durante su administración, entre ellos, la baja en la cifra del desempleo que en 2016 era de 4,9% y en la actualidad es de 3,6%.

El segundo candidato es el ex gobernador de Massachusetts y ex fiscal federal, William Weld. Fue testigo en defensa de Bill Clinton durante su impeachment. El tercero que se pelea la presidencia es Roque de la Fuente, un empresario que cuenta con una gran cantidad de candidaturas fallidas.

De los 87 delegados que tiene el partido, 86 son para Trump, uno para Weld y ninguno para De la Fuente.

Según la encuesta realizada el 29 de febrero de FiveThirtyEight, Bernie Sanders es el favorito en California y Texas, seguido por Biden, quien podría ganar una gran cantidad de delegados este “supermartes”, tras la retirada de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar.



La senadora de Minnesotta y el ex alcalde de South Bend, le ofrecieron su apoyo al ex vicepresidente, esto con el objetivo de consolidar la figura de Biden sobre la de Sanders.

“Necesitamos una política de la decencia, una política que recupere la dignidad (…). Eso es lo que Joe Biden ha estado practicando toda su vida”, publicó Buttigieg en su cuenta de Twitter.

The only way we beat Trump is through a politics that reflects the decency of the American people. It’s what we sought to practice in my campaign—and it’s what @JoeBiden has practiced his whole life.

I’m proud to stand with the VP and help make him our next Commander-in-Chief. pic.twitter.com/Y9SqDLZS0g

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) March 3, 2020