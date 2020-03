Lollapalooza Chile: Uno más de todos los eventos que ha cancelado el coronavirus

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la suspensión del esperado evento Lollapalooza Chile, el cual se realizaría entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo en el Parque O’Higgins. “Los organizadores de Lollapalooza nos han pedido suspender el evento, y nosotros estamos de acuerdo (…) Tenemos un acuerdo para la suspensión del evento”, esto para evitar la propagación del coronavirus, dijo el ministro.

Las primeras sospechas surgieron cuando Lolla informó que el proceso de retirar las pulseras se había pospuesto. “Pronto más información”, era lo que decía el mensaje publicado en redes sociales. A través de Twitter e Instagram, la organización del esperado evento, el cual cumplía 10 años este 2020 en nuestro país, publicó un comunicado oficial en el cual afirman que “estamos trabajando en la reprogramación de la edición 2020 del festival para la segunda mitad de este año”. Y ya se habla de noviembre como el mes posible para desarrollar el festival.

El virus proveniente de la provincia de Hubei, China, ha causado la muerte de 4.718 personas y más de 127.863 infectados en todo el mundo. Esta enfermedad, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo ha tenido consecuencias en el país, también ha traído la cancelación de varios conciertos y festivales en varios países.

Artistas internacionales como Madonna, Guns N’ Roses, Justin Bieber y Queen, han tenido que cancelar sus espectáculos por miedo al contagio de covid-19 el cual afecta las vías respiratorias.

In the beginning of February the build-up of Tomorrowland Winter 2020 in Alpe d’Huez started. Today, it is with a heavy heart that we have to inform you that the French Government has decided to cancel this year’s edition (March 14 -21): info & updates: https://t.co/lyjg3dBqMg pic.twitter.com/brE0xRKAX3

— Tomorrowland Winter (@TMLwinter) March 5, 2020