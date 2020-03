Obras de Mario Vargas Llosa son censuradas en China tras polémico artículo del autor peruano

Con una columna titulada “Coronavirus: ¿Regreso al Medioevo?” y publicada el pasado domingo 15, Mario Vargas Llosa criticó firmemente el sistema político de China y sus empeños, según él, para contener las voces de denuncia en la primera etapa de la epidemia de coronavirus en aquel país.

“Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es”, escribió el Nobel de Literatura, causando una contundente reacción en el territorio oriental.

La frase motivó un comunicado de la Embajada de China en Perú, que calificó el artículo de “irresponsable” y además que, de un momento para otro, desaparecieran las obras del escritor peruano de la venta por Internet. En las plataformas chinas más importantes de venta electrónica de libros, sus novelas comenzaron a arrojar “no disponible” al teclear su nombre.

La escritora y activista tibetana Tsering Woeser fue una de las primeras en dar a conocer públicamente el boicot hacia el autor de “La ciudad y los perros” por sus dichos. Cuando aún no se censuraba completamente la disponibilidad de sus libros, Woeser anunció desde su Twitter que se había apresurado a comprar tres novelas de Mario Vargas Llosa antes de que desaparecieran por completo.

En su comunicado, la Embajada China en Lima lanzó una firme defensa de la respuesta del país a la epidemia, cuyos primeros casos se detectaron en Wuhan en diciembre. El 20 de enero, Pekín reconoció el contagio entre seres humanos y el 23 de ese mes impuso una cuarentena sobre la ciudad y, en menor grado, a muchas otras zonas del país.

“El pueblo chino también ha demostrado su gran sentido de responsabilidad y disciplina, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, para encerrar el virus en su epicentro, ganando tiempo para que los otros países se preparasen. En este momento, la epidemia en China está prácticamente controlada”, aseguró la embajada. “Si el señor Vargas Llosa, como figura pública, no está dispuesto a colaborar (en la lucha contra la epidemia), al menos que no difunda opiniones irresponsables y prejuiciosas que no sirven para nada”, agregaron.