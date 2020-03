El nuevo plan de Nueva York para curar a los enfermos de coronavirus

La ciudad de Nueva York, Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo proyecto de Plasma Convalescente Covid-19 por Johns Hopkins University y otras instituciones de primer nivel en el país. Con esto se quiere desplegar una fórmula para combatir de forma eficaz el coronavirus, originado en Wuhan, China.

Este procedimiento se había utilizado hace más de cien años atrás con la gripe española, la cual fue detenida con éxito. La universidad de Johns Hopkins cree que esto podría ser la clave para desacelerar el contagio del virus. La cura podría encontrarse en la sangre de las personas que ya se han recuperado de esta pandemia global.

El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, había anunciado estos planes el lunes 23 de marzo en un rueda de prensa. Este tratamiento se usó también en la pandemia de 1918, cuando no existían vacunas modernas ni los tratamientos que existen hoy en día. “Ha habido pruebas que muestran cuándo se inyecta a una persona los anticuerpos, que luego estimula y promueve su sistema inmunitario contra esa enfermedad. Es solo un ensayo. Es un ensayo para personas que están en estado grave, pero el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha estado trabajando en esto con algunas de las mejores agencias de atención médica de Nueva York”, aseguró Cuomo. Reclutar pacientes Los funcionarios de la salud de Nueva York, se encuentran reclutando pacientes que se hayan recuperado del covid-19. Posiblemente las primeras personas sean de New Rochelle, suburbio de la ciudad que fue el brote inicial de los contagios.

Por más que sea una terapia primitiva, se cree que podría ser la mejor para combatir el coronavirus hasta que se desarrolle una vacuna, lo cual podría durar meses o años. La Agencia de Alimentos y Droga (FDA) manifestó que la aprobación de este tratamiento será rápido y que se encuentran trabajando para “facilitar el desarrollo y la disponibilidad” del plasma convalescente. “Es una gran noticia. Cuando comenzamos a hablar de esto hace unas semanas, era solo una idea, y ahora parece que se hará realidad”, comentó Arturo Casadevall, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

El método de plasma convalescente Este método recolecta los anticuerpos para combatir el virus de la sangre de pacientes que habían estado infectados previamente. Estas transfusiones se asociaron con síntomas más leves y hospitalizaciones más cortas durante el brote de SARS en 2002. Los informes iniciales chinos, sugieren que la sangre puede ser eficaz para atenuar los efectos del covid-19. Sin embargo, esta terapia de transfusión podría traer riesgos si se hace de forma incorrecta como transmitir un tipo de sangre diferente o involuntariamente que se pasen otros patógenos. “Conocía la historia de lo que se hizo a principios del siglo XX con epidemias. No tenían vacunas en ese entonces, no tenían ninguna droga en ese momento, al igual que la situación que enfrentamos ahora. Pero los médicos sabían que, para ciertas afecciones, se podía tomar la sangre del sistema inmune y usarla para prevenir enfermedades o tratar a quienes se enfermaron“, explicó Casadevall. El apoyo a este nuevo plan

El tratamiento que será aplicado esta semana en Nueva York, recibió el respaldo de las academias de Medicina, Ciencias e Ingeniería. En un comunicado firmado por Marcia McNuttPresident, de la National Academy of Sciences, John L. AndersonPresident, de la National Academy of Engineering y de Victor J. DzauPresident, de la National Academy of Medicine.“A la luz de la situación actual en los Estados Unidos creemos que es esencial explorar una amplia gama de opciones para tratar el creciente número de pacientes muy graves con enfermedad respiratoria COVID-19″, dice el documento.