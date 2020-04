3 trucos de Marie Kondo para trabajar en la casa (y en cuarentena)

El método “Marie Kondo” fue ampliamente divulgado a través de una serie de Netflix donde Kondo daba distintos tips para ordenar espacios en la casa. Ahora, la japonesa vuelve compartiendo sus métodos, esta vez con su libro “Joy at Work. Organizing your profesional life”, que como explica, “te ayudará a superar los desafíos del desorden en el lugar de trabajo y disfrutar de la productividad, el éxito y la felicidad que conlleva un escritorio y una mente ordenada”.

Pero en momentos en los que el mundo mayoritariamente está encerrado en sus hogares, debido al Covid-19, los consejos de la japonesa se vuelven mandamientos a la hora de tener que trabajar en casa, mantener la productividad, una casa ordenada y no morir en el intento.

1. Comenzar con energía

Antes de ponerse a trabajar, Kondo recomienda tener una mini rutina matutina que ayudará a despejar la mente y tener energía para el resto del día. Como ella misma lo explica, “cuando me levanto, abro todas las ventanas para dejar entrar aire fresco y luego quemar incienso. Me esfuerzo por mantener mi hogar cómodo y lleno de energía clara durante todo el día, por lo que comenzar mi mañana con estos rituales me mantiene en el camino”.

Además, reza una oración por la salud de su familia y se viste como si fuera a salir aunque trabaje desde su casa, porque “ir con ropa de trabajo me prepara para ser productiva”.

2. Lista de tareas diarias

Antes de comenzar a trabajar, Kondo hace una lista con todo lo del día, “desde doblar la ropa hasta responder correos electrónicos”. Y cada vez que se termina una tarea, poner una marca al lado para darla por concluida y sentir la satisfacción de haberla terminado. Como dice ella, “ver las marcas de verificación al final del día ofrece una sensación de logro”.

3. Aclarar la mente

Escribir todo lo que uno está pensando en momentos de caos mental, ayuda. Como comenta la japonesa, se trata de identificar cualquier “sentimiento enredado, razones de preocupación o ansiedad” y aclarar qué problemas puede y cuáles no puede controlar.

Para desestresarse Kondo limpia, porque como dice, “Mmantener mis manos ocupadas ayuda a mi mente a encontrar quietud”, pero cada uno tiene métodos distintos de soltar tensiones.