Aislada en el Palacio de Windsor: La Reina Isabel II celebra su cumpleaños 94

Debido a la pandemia por el coronavirus, la Reina Isabell II celebra sus 94 años aislada en el Palacio de Windsor este martes.

Se espera que la soberana realice reuniones con la familia real a través de la aplicación Zoom y solo será acompañada presencialmente por el príncipe Felipe, de 98 años.

Entre las personas que programaron videollamadas para celebrar a la monarca están sus cuatro hijos, nietos y bisnietos. El año pasado, 16 miembros de la familia real pudieron visitar a Su Majestad en Windsor para conmemorar su cumpleaños, pero las restricciones actuales por el avance del COVID-19 impiden que puedan estar cerca de ella.

La Reina Isabell ha solicitado que no haya saludos de armas para celebrar su cumpleaños por primera vez durante su reinado de 68 años en medio del avance del coronavirus en el país, que se ha cobrado más de 16.000 vidas en Reino Unido.

“Su Majestad insistió en que no se establecieran medidas para permitir el saludo con armas de fuego, ya que no lo consideraba apropiado en las circunstancias actuales”, dijeron fuentes del Palacio de Buckingham”. El famoso desfile de cumpleaños de la reina, conocido como Trooping The Color, tampoco se realizará. Asimismo, se mantendrá en privado cualquier llamada telefónica y videoconferencia con su familia.

El Palacio de Buckingham había anunciado previamente que este año tampoco tendrá lugar el desfile militar de “saludo a los colores”, que se organiza cada junio para celebrar de forma oficial el cumpleaños de la reina.

Durante un excepcional discurso retransmitido por televisión durante la Pascua, la soberana pidió a sus súbditos que resistan a la pandemia y prometió que “vendrán días mejores”.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020