¿Quién es Alexei Navalny?: El líder opositor ruso y enemigo de Putin que habría sido envenenado

Este jueves, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue hospitalizado tras un presunto envenenamiento. El entorno del abogado aseguró que lo único que ingirió en las horas previas fue un té en el aeropuerto, poco antes de abordar un vuelo a la capital rusa.

Navalny es uno de los principales opositores al régimen de Vlarimir Putin. Ha encabezado numerosas protestas en su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones, especialmente después de revelar los escándalos de corrupción del líder del Kremlin.

En los comicios pasados, las autoridades electorales, afines a Putin, han impedido la participación del abogado por una condena a cinco años de prisión en suspenso por malversación en una compañía de explotación forestal, en un caso que se remontaba a 2009.

El abogado se hizo conocido a través de un blog en el que atacaba y denunciaba al gobierno. Ganó notoriedad en las elecciones legislativas de diciembre de 2011, que generaron una ola de protestas y en las que se destacó por su carisma y por sus ataques contra el Kremlin.

En 2013, fue candidato a la alcaldía de Moscú y recibió el 27% de los votos enfrentando a un oficialista, pero no reconoció la derrota. Nunca pudo llegar a medirse cara a cara con Putin en las urnas.

Fue parte del partido de oposición liberal Yabloko, del que fue expulsado en 2007 por sus posiciones nacionalistas, pero nunca ha dejado de cuestionar la legitimidad de Putin.

El año pasado. el abogado tuvo que ser trasladado a un hospital desde la cárcel en la que cumplía una sentencia tras un arresto administrativo. Su equipo sostuvo que las causas se debían a un presunto envenenamiento, al sufrir una extraña hinchazón de los párpados y múltiples abscesos en el cuello, espalda, torso y codos.

Por su parte, los doctores señalaron que sufrió una grave reacción alérgica y le dieron el alta para regresar a prisión al día siguiente.

¿Qué hacía Alexei Navalny antes de su presunto envenenamiento?

En los últimos días antes de caer hospitalizado de emergencia por un presunto envenenamiento, Navalny pasó haciendo lo que más enfurece a Vladimir Putin: apoyando a jóvenes líderes opositores para las próximas elecciones y denunciando las actividades del Kremlin

Este jueves por la mañana, el abogado se dirigió al aeropuerto de Tomsk para abordar un vuelo a Moscú. Fue a un café, se sentó y pidió algo para tomar. “Un té”, según relató su vocera Kira Yarmysh. En el momento en que bebía, un usuario de Instagram identificado como Pavel Levedev le tomó una foto.

Tras subirse al avión, y poco después del despegue, el abogado comenzó a sentirse mal. Tanto fue así que los gritos de dolor producto de un malestar en su estómago alertaron a los de la aeronave, que no sabían qué le sucedía. Uno de ellos registró el momento, mientras un equipo de emergencias trataba de establecer un diagnóstico.

El video grabado en el avión muestra a socorristas dirigirse hacia la parte de atrás donde Navalny gritaba. “Al principio del vuelo fue al baño y no volvió. Empezó a sentirse muy mal. Les costó devolverlo a su asiento mientras gritaba de dolor”, dijo Lebedev.

Debido a esto, el el comandante de la aeronave dispuso un aterrizaje de emergencia en Omsk, una ciudad a medio camino entre la de partida, Tomsk, y el destino el vuelo, Moscú.

Tras aterrizar, una ambulancia ya esperaba por el dirigente opositor en la pista de aterrizaje.

Puedes revisar el video de lo que fue el Alexei Navalny aquí:

Otros casos de envenenamiento

En septiembre de 2018, Pyotr Verzilov, artista, editor de un blog y miembro del grupo activista Pussy Riot, acabó en una unidad de cuidados intensivos y tuvo que ser trasladado a Berlín para recibir tratamiento.

Según el portal Meduza, “un poderoso bloqueador de neurotransmisores es lo que aparentemente dejó a Pyotr Verzilov en condición crítica”.Su familia dijo que está “1.000% segura” de que él no tomó medicaciones anticolinérgicas por su voluntad.

Se hizo conocido durante el Mundial de Rusia, cuando irrumpió con otras tres integrantes de Pussy Riot —en la primera acción pública del grupo en la que no hubo sólo mujeres— en el campo de juego del partido final.

Meses antes, en marzo de 2018, ocurrió un caso que dio la vuelta al mundo. El ex doble agente ruso Sergei Skripal, de 66 años, apareció moribundo en el banco de una plaza en Salisbury, Reino Unido, junto a su hija Yulia, de 33 años.

Desde 2010, Skripal estaba radicado ras salir de la cárcel en la que pasó sus últimos 13 años en Rusia. Había sido condenado por entregar información a los servicios de inteligencia británicos, siendo espía del Kremlin. Su liberación fue posible gracias a un intercambio de agentes.

El activista Vladimir Kara-Murza, periodista y opositor al Kremlin, sufrió no uno sino dos presuntos ataques.

Tras ealizar múltiples denuncias contra figuras del oficialismo en la Fundación Open Russia, Kara-Murza quedó en coma en 2015 con un fallo múltiple de órganos vitales. Necesitó asistencia respiratoria y diálisis, pero sobrevivió.

Dos años después, sufrió un segundo envenenamiento que lo dejó varios meses hospitalizado, primero en Rusia y después en Estados Unidos, donde recibió transfusiones de sangre.

Uno de los casos más emblemáticos de envenenamiento fue eld el ex coronel de KGB Alexander Litvinenko que ocurrió en Londres en 2006 con el isótopo polonio 210.

El juez británico Robert Owen estimó que Putin “probablemente aprobó” un plan del servicio secreto, ya llamado FSB, para matar a su sonoro detractor.

En noviembre de ese año, el ex espía ruso murió a los 43 años en un hospital londinense. Tres semanas antes, este ex hombre de los servicios secretos había tomado el té con otro ex agente ruso, Andrei Lugovoi. Su muerte provocó una crisis diplomática entre Londres y Moscú, que siempre rehusó extraditar al principal sospechoso.