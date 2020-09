La descalificación de Djokovic: La mala reacción del tenista que terminó con su participación en el US Open

“Triste y vacío”, aseguró dijo sentirse el tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, al pedir disculpas por haber golpeado accidentalmente a una jueza de línea con una pelota en el US Open y ser descalificado por ello del torneo.

Esto ocurrió en el en el partido de cuartos de final que enfrentó a Djokovic, de 33 años, contra el español Pablo Carreño Busta.

Tras el undécimo juego del primer set del enfrentamiento, el serbio golpeó involuntariamente a la jueza tras perder un punto que suponía el ‘break’ del español.

Después de una larga discusión, el número uno fue descalificado por los gestores del Abierto en Flushing Meadows, Nueva York.

A través de su cuenta de Instagram, el tenista pidió disculpas por este hecho junto a una fotografía de él abandonando el partido.

En ese post, el deportista aseveró que“toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío”.

Pese a no tener fama de ser un jugador conflictivo, el número el número uno del mundo ya había sido advertido alguna vez de que su forma de descargar las frustraciones dentro de la cancha podría traerle serias consecuencias.

Durante una conferencia de prensa en 2016, posterior al partido debut de Nole en el ATP Tour Finals. Ese día,el serbio se molestó en un tramo del partido ante el austriaco Dominic Thiem y golpeó una pelota que luego cayó en las tribunas, pero no lastimó a nadie.

“Cuando tiras la raqueta, ¿te preocupa que algún día pueda costarte caro? La posibilidad de golpear a alguien, ¿es algo en lo que piensas?”, le preguntaron aquel día a Djokovic.

Enojado, el serbio respondió: “Ustedes son increíbles…”. “¿Por qué es increíble?”, insistió el comunicador. “Porque siempre están señalando este tipo de cosas, es increíble”, sostuvo el actual número uno del mundo.

“¿Por qué no me suspenden entonces? Todavía no me suspendieron. Así que si no estoy cerca, no lo estoy. Podría haber sido más serio, claro. O podría haber nevado hoy en el estadio, y no sucedió. No es un problema para mí, no es la primera vez que lo hago”, afirmó el tenista.