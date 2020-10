Gobierno y caída de joven al Río Mapocho: “Condenamos hechos de violencia y transgresión a DD.HH.”

Este sábado, el ministro de Interior, Víctor Pérez, se refirió e al incidente donde un joven de 16 años cayó desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho, durante una jornada de manifestaciones, en que habría sido empujado por un funcionario de Carabineros.

El secretario de Estado aseveró que “condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los Derechos Humanos y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros”.

“Este es un hecho lamentable que ocurrió en el marco de un procedimiento policial y, por lo tanto, en ese marco, las investigaciones se tienen que desarrollar“, aseveró el titular de Interior.

Además, señaló que “el gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima (la tía y la abuela). Se aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a los afectados en hechos de esta naturaleza”.

“Nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que hemos hecho todos los esfuerzos para que la violencia en nuestro país cese y no sea el elemento que nos distinga”, afirmó Pérez.

En relación al actuar de la policía uniformada, el ministro explicó que “Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que su accionar esté en el marco de los protocolos de respeto a la ley y los DD.HH. y esa acción siempre va a estar presente y va a tener el apoyo gubernamental”.

“Esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se han cumplido los protocolos, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas e investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones”, expuso.

Carabineros aseguran que joven “perdió el equilibrio”

El Jefe de Zona Santiago Oeste, General Enrique Monrás Álvarez, afirmó que “uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a un joven (de 16 años), éste pierde el equilibrio y cae por la baranda del puente Pío Nono”.

“Quiero señalar que en forma inmediata, al ser advertido por las cámaras de seguridad, se puso en conocimiento al SAMU y a Bomberos para que pudieran ir en rescate de esta persona”, señaló el uniformado.

Asimismo, Monrás explicó que “no es que nos hayamos retirado y no le hayamos prestado los primeros auxilios al lesionado. Esa persona fue retirada por terceros del río y posteriormente hubo una llegada inmediata del SAMU y Bomberos para poder rescatarlo”.

Respecto a la investigación sostuvo que “todavía se mantiene en desarrollo la participación de estos carabineros y el resultado lo va a entregar el Ministerio Público, que aún sigue tomando declaraciones. Vamos a ver en qué condición (judicial) va a quedar el carabinero durante la mañana del día de hoy”.

Sobre el caso, explicó que “esto ocurre en un procedimiento de control de orden público, cuando los carabineros estaban siendo agredidos, cuando se intentó detener a ciertas personas con trabajo de personal de infantería y equipos mecanizados. Esto sucedió en una fracción de segundo”, expresó el general.

“Se ha dispuesto una investigación administrativa para establecer responsabilidad, si es que la hubiere”, finalizó.

Video muestra el momento en que cae el joven al río

A través de un video, la cadena Telesur reveló el momento exacto en el que el joven cae a la ladera del Río Mapocho, quien habría sido empujado por un funcionario de Carabineros.

El menor de edad recibió reanimación por parte de los rescatistas ya que se encontraba inconsciente al momento de ser sacado del río.

#ENVÍDEO | Momento exacto en el cual un carabinero arrojó a un manifestante menor de edad al río Mapocho. Izquierda chilena exige la renuncia del director de Carabineros por esta acción producida este viernes durante las manifestaciones en Santiago de Chile pic.twitter.com/8gA1PL0wtU — teleSUR TV (@teleSURtv) October 3, 2020

Debido a esto, la oposición a solicitado la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas. Además, la Defensoría de la Niñez señaló que presentarán una querella por homicidio frustrado.