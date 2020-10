Nobel de la Paz: “Por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos”

“Por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto”.

Con esas palabras definió la Academia sueca al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, ganadores del Premio Nobel de la Paz 2020, quienes se ocupan del hambre en el mundo y promueven la seguridad alimenticia.

“La paz y la erradicación del hambre son indisolubles (…) Es una poderosa manera de decirle al mundo que la paz y la erradicación del hambre son indisolubles”, manifestó la entidad tras tener conocimiento del galardón.

El comité del Nobel manifestó que el PMA “ha demostrado una capacidad impresionante para intensificar sus esfuerzos” debido al repunte del hambre que producto de la pandemia.

Este premio junto a los de Química, Física, Medicina y Literatura se entregarán el próximo 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020