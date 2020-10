Jaime Mañalich: “Valoro que la mayoría de los diputados estuvieron por rechazar esta acusación y permitir con ello, que el trabajo del Ministerio de Salud desde enero, se vea de forma clara y transparente”

Por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones la Cámara de Diputados rechazó las acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por poner al riesgo la vida y salud de la población por faltas a la probidad y el ocultamiento de datos, en el marco de la pandemia del coronavirus.

⭕️ AHORA | Con la 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara rechaza la #acusaciónconstitucional contra el exministro @jmanalich. pic.twitter.com/SjsXVxet1Z — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 13, 2020

Con esta determinación, el libelo presentado por 10 diputados de oposición no prospera en la Cámara y, por tanto, concluye su tramitación sin que el Senado deba decidir sobre si Mañalich es o no culpable de los cargos imputados.

Durante la jornada, la defensa del extitular, encabezada por el abogado Daniel Zaliasnik, declinó presentar la denominada cuestión previa, por lo que se pasó a conocer el fondo, a través de la lectura de la acusación por parte de la diputada Marcela Hernando

Tras el rechazo de esta acusación, Mañalich aseveró que “agradezco que hayamos tenido la oportunidad de defendernos, a nuestro abogado que tuvo todos los fundamentos para dar el por qué esta acusación no se ajustaba al derecho”.

“También valoro que la mayoría de los diputados estuvieron por rechazar esta acusación y permitir con ello, que el trabajo del Ministerio de Salud desde enero, se vea de forma clara y transparente”, agregó.

Asimismo, reiteró que “durante todo este tiempo el equipo de Salud ha trabajado como uno solo para traer recuperación, que a nadie le falte un respirador, identificando a las personas que hayan sido positivas y hoy, vemos con esperanza e ilusión que estamos llegando un periodo de tranquilidad”.

Los momentos que marcaron la intervención de Mañalich

En los siete minutos que duró su intervención, el ex titular del Minsal aludió a posibles “cambios” constitucionales, de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.

Sobre lo anterior, señaló “respeto enormemente la acusación constitucional como mecanismo de control del accionar del Poder Legislativo y espero que cualquier cambio constitucional -en la forma que se produzca- mantenga este mecanismo e incluso lo haga más frecuente, si no obligatorio al menos una vez al año para todos los ministros de Estado”.

Asimismo, respecto de fue su manejo de la pandemia, señaló que fue el “mayor desafío epidemiológico que el mundo ha enfrentado en los últimos 100 años”.

“No estamos hablando de una cosa pequeña, menor, estamos hablando del desafío de salud público más relevante de los últimos 100 años, donde no había receta, no había modelo, no había esquema ni tablas de la ley a las que seguir”, sostuvo.

Las disculpas a los alcaldes

Mañalich reconoció que “ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo. Lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento, y pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas”.

Asimismo, presentó sus disculpas a los ediles mencionando en particular a los ediles de La Florida, Rodolfo Carter; de Puente Alto, Germán Codina y de Maipú, Cathy Barriga, a quién desmintió luego de que la jefa comunal confirmara un fallecimiento de Covid-19 en su comuna.