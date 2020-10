Margaret Thatcher y Boda Real: El adelanto de la nueva temporada “The Crown”

El estreno de la cuarta temporada de The Crown está fijado para el próximo 15 de noviembre, a la cual se suman dos personajes emblemáticos, el de la princesa Lady Di y la Primera Ministra Margaret Thatcher.

La serie que recorre la vida de la Reina Isabel II desde que asumió la corona a los 25 años, continuará con Olivia Colman encarnando a la Reina hasta esta temporada (en las primeras dos protagonizó Claire Foy).

The stuff of which fairy tales are made. pic.twitter.com/wDJTsthfbv

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 13, 2020