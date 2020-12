Cambio de Gabinete: Sale Mario Desbordes y Baldo Prokuriça asume Defensa

A las 12:00 horas de este viernes, el presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo cambio de gabinete de su segundo mandato.

En este ajuste ministerial, el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, dejó su cargo y se espera que se sume a la carrera presidencial de Chile Vamos, representando a RN. En su reemplazo asume el titular de Minería, Baldo Prokuriça.

Prokuriça llegó al gobierno en enero de 2018 y desde entonces había ejercido solamente como titular de Minería. Anteriormente, entre 2002 a 2018 ejerció como senador por la Región de Atacama. Y previo a eso, desde 1990 hasta 2002 fue diputado por el distrito 6 que incluye Caldera, Freirina, Tierra Amarilla, Huasco, entre otras comunas.

Como representante de la Cámara Alta integró la Comisión Permanente de Defensa Nacional. Además, con su arribo a la Cartera que deja Desbordes, el ministerio seguirá en manos de Renovación Nacional.

El mandatario optó por el actual titular de la cartera de Energía, Juan Carlos Jobet, para que asuma de manera paralela Minería, convirtiéndose así en biministro.

El último personero en asumir ambas carteras fue Laurence Golborne, en el primer gobierno de Piñera. Después se convertió en candidato presidencial.

En conferencia de prensa, el ahora ex ministro de Defensa explicó los motivos de su salida.

Asimismo, aseveró que “el presidente tiene razón cuando hemos conversado y me dice: ‘Mario, tomé una decisión, porque se es ministro o se es candidato'”.

“Chile Vamos hoy no tiene la energía que tenía y me incluyo entre los responsables”, aseveró el ex secretario de Estado.