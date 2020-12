No todo fue pandemia: Los buenos momentos del 2020

La pandemia no se llevó todos los créditos este año, y es que a pesar de haber sido el centro de atención, ocurrieron miles de momentos a nivel internacional que destacan por su emotividad y su gran carga positiva en medio de una situación sanitaria que complejizó todos los escenarios.

Si bien el Covid-19 separó a las personas, también logró unir a comunidades, barrios, ciudades y países, todos para luchar contra la enfermedad y demostrar la unión que surgió con la crisis.

Esto es parte de lo bueno que ocurrió durante este 2020:

El segundo caso de un paciente que se recupera del VIH

Un venezolano de 40 años fue la segunda persona en curarse del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tras un tratamiento con células madre. Además, durante este año se iniciaron las pruebas en humanos de una vacuna para tratar la enfermedad, un hito tras 10 años de estudio.

Baja en la contaminación mundial

Con el confinamiento por el coronavirus, millones de personas se vieron obligadas a quedarse en casa, un hecho que redujo las emisiones de gases contaminantes provenientes de industrias y vehículos motorizados. Esto provocó que se pudieran registrar eventos e imágenes que habían pasado al olvido, por ejemplo, el Monte Everest volvió a ser visible desde Nepal y muchos animales volvieron a zonas donde no se les veía hace años.

China prohibió comer perros y gatos

El régimen chino estableció que se debe dejar de comer perros y gatos en ese país, al eliminarlos de su lista de animales comestibles y considerándolos exclusivamente como mascotas. Esta medida fue destacada por organismos como el Humane Society International.

El rápido desarrollo de la vacuna contra el Covid

En poco menos de un año la pandemia arrasó con el estilo de vida que la sociedad estaba llevando, aún así los equipos internacionales de expertos lograron desarrollar varias vacunas que hoy ya están siendo probadas e inoculadas en pacientes y voluntarios.

Los mejores discos del 2020:

Para muchos el encierros sirvió de inspiración, artistas musicales se dedicaron a escribir y componer su música, la que definitivamente fue un salvavidas para los días más oscuros del confinamiento.

La revista Time destacó a Tiwa Savage “Celia”; Grimes “Miss Anthropocene”, Makaya McCraven “We’re New Again – A Reimagining”; Gabriel Garzón-Montano “Agüita”; Perfume Genius “Set My Heart on Fire Immediately” y a Taylor Swift “folklore”.

Chilenos destacados:

Ana Tijoux fue galardonada por la BBC como alguien que “Reivindica los derechos de las mujeres y denuncia la violencia de género (…) participa con frecuencia en campañas contra la desigualdad y la opresión en el mundo.

También fueron destacadas por la revista Time el colectivo LasTesis, quienes estuvieron entre las 100 personas más influyentes del año debido al mensaje que entregan, el cual dio la vuelta al mundo.

Por otro lado, Camila Gallardo “Cami” fue nominada por primera vez a los Grammy Latino.