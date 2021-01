A solo nueve días de que deje el cargo: La posible destitución de Donald Trump

La situación de violencia que ocurrió en el Capitolio la semana pasada no solo provocó que las redes sociales “censuraran” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que este hecho provocaría su salida del cargo.

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó este domingo que está lista para lanzar un segundo proceso de juicio político contra el ,mandatario, a menos que deje la Casa Blanca en los próximos días.

La Cámara deberá pronunciarse el lunes y martes sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que destituyan a Trump de sus funciones invocando la 25a enmienda de la Constitución.

Por su parte, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos comenzaron el proceso de destitución del presidente Trump por segunda vez, si el vicepresidente y el gabinete no lo destituyen de su cargo. Los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre esa resolución y

Los demócratas prosiguieron entonces presentando un artículo de acusación contra presidente, primer acto hacia el inicio de un nuevo juicio político al mandatario republicano por su papel en la incitación al asalto del Capitolio el miércoles.

The President incited an insurrection. As a nation, a Congress, and an American people, we must make clear that his actions were a violation of his oath & a betrayal of his office.

I’m cosponsoring the articles of impeachment led by @RepTedLieu, @RepCicilline, & @RepRaskin. 1/4 pic.twitter.com/CxC262rxzL

— Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) January 11, 2021