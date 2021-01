Asteroide Oumuamua ¿Una nave espacial?: Astrónomo de Harvard dice que sí

Abraham ‘Avi’ Loeb, principal catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard, defiende la idea de que Oumuamua —el primer objeto observado proveniente desde fuera del Sistema Solar— sería el “primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre”.

Esta teoría la presenta en su libro “Extraterrestre: El primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra”, donde el académico defiende que este objeto sería una nave espacial que cumplió su misión y lleva mucho sin funcionar, por lo que ahora vaga inerte por el espacio.

Datos del Oumuamua

Fue detectada por primera vez en octubre de 2017 por el canadiense Robert Weryk, y si bien al principio fue catalogado como un cometa o un asteroide, no se pudo comprobar.

Loeb asegura que no puede ser un cometa ya que no deja una estela, y no puede ser un asteroide porque no tiene la forma característica de estos, es más bien alargado (un aspecto que no se había observado con anterioridad).

Otro de los datos curiosos es que este cuerpo no tiene una órbita precisa y además cambia de velocidad. Este último punto podría ser explicado si la composición del Oumuamua fuera de hidrógeno molecular, aunque la teoría fue desechada por Loeb, así que hasta ahora no ha podido ser explicado.

Lo que sí se sabe del Oumuamua, que en hawaiano significa «primer mensajero de otro mundo», es que es un objeto que viene de afuera del Sistema Solar, tiene un origen desconocido y nunca antes se había visto algo similar. Por desgracia muchas interrogantes se mantendrán así, ya que ahora está muy lejos de los telescopios terrestres.