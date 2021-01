10 cosas que no sabías de Kamala Harris

Este miércoles Kamala Harris se convertirá en la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, además de ser la primera persona negra y la primera de ascendencia asiática. Sin embargo, esta no es la primera vez que hace historia ya que siempre ha derribado barreras raciales y de género en su carrera política.

Only ONE day until we can call @JoeBiden and @KamalaHarris President and Vice President You don’t want to miss out on this historic #Inauguration2021 so drop a ❤️ or 🔁 and we’ll send you a reminder tomorrow. pic.twitter.com/4KbIzKbTqg — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 19, 2021

Fue la primera mujer negra en California elegida como fiscal de distrito en San Francisco. Años más tarde, en 2011, fue elegida fiscal general del estado convirtiéndose también en la primera mujer y primer ciudadano afroamericano en el puesto.

En 2017, llegó al Senado en representación de California marcando un nuevo hito. Harris es la segunda senadora afroamericana y primera de ascendencia asiática en la historia de Estados Unidos.

¿Sabías esto sobre ella?

1. Nació en Oakland (California), el 20 de octubre de 1964 y su nombre completo es Kamala Devi Harris.

2. Kamala significa “flor de loto” en sánscrito y se pronuncia así:

People pronounce my name many different ways. Let #KidsForKamala show you how it’s done. pic.twitter.com/7QoQGN0B4k — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 24, 2016

3. Sus padres son dos profesores de universidad. Su madre, Shyamala Gopalan, tamil, fue una científica especializada en cáncer de mama que emigró de India en los años 60 para estudiar un doctorado en Endocrinología en la Universidad de California-Berkeley. Murió en 2009. Su padre, Donald Harris, nació en Jamaica y fue catedrático de la Universidad de Stanford.

I’m here today because of the women who came before me. pic.twitter.com/ctB9qGJqqp — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

4. Sus progenitores se separaron cuando Kamala tenía 12 años y tanto ella como su hermana, Maya, se fueron a vivir con su madre. Por motivos de trabajo, tuvieron que trasladarse un tiempo a Canadá. Eso y los constantes viajes a Asia y Jamaica para ver a la familia moldearon su espíritu abierto.

.⁦@KamalaHarris⁩ was raised by her single mother, who confronted racism for her Indian accent, believed to be less-than despite being highly educated. Fighting for women of color has been a constant refrain in Harris’ political life. pic.twitter.com/VY8hbr8OdP — Kyung Lah (@KyungLahCNN) August 11, 2020

5. Harris estudió un grado doble de Ciencias Políticas y Economía en la Universidad Howard, uno de los prominentes centros afroestadounidenses de estudios superiores del país. Luego fue a la Universidad de California, Hastings, para conseguir un título en Derecho. “Era lista como un lince”, dicen de ella sus profesores.

“Vice President-elect Kamala Harris has always embodied our ideals of truth and service. We can find no better role model for all leaders and institutions to emulate.” -Howard University President Dr. Wayne A.I. Frederick Read more: https://t.co/r4jmtElSAk pic.twitter.com/KVU250XDFe — Howard University (@HowardU) January 12, 2021

VP-elect @KamalaHarris has never been shy about sharing her love

for her alma mater, @HowardU and #AlphaKappaAlpha, the country’s first Black sorority.@CBSMMiller visited the historically Black university to talk to her former classmates about how those early years shaped her. pic.twitter.com/fJAYb19MHx — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 18, 2021

6. Su primer trabajo fue en la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Alameda. Luego, se convirtió en fiscal de distrito de San Francisco, en 2003, antes de ser la primera mujer y la primera negra en ganar el puesto de fiscal general de California, la máxima vigilante de la ley en el estado.

7. Se casó el 2014 con Douglas Emhoff, socio en la firma de abogados DLA Piper y especializado en la industria mediática y del entretenimiento. Se conocieron en una cita a ciegas, años después de que Emhoff se divorciara. Después de salir durante poco más de un año, él le propuso matrimonio.

En su matrimonio se mezclaron los collares de flores indios de la cultura de la novia y el vaso pisoteado de la tradición judía del novio. Ella es baptista. Harris tiene dos hijastros, ya adultos: Cole y Ella, con los que su relación es excelente. La llaman “momala”.

Can confirm: We met, fell madly in love (still are), got married and continue to live very happily ever after. ❤️ pic.twitter.com/GxTIaciTAZ — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) February 11, 2019

8. Tras dos mandatos en la fiscalía, Harris decidió enfocarse en la política y pronto ganó la reputación de estrella ascendente del Partido Demócrata, lo que le impulsó para convertirse en senadora por California en 2017. “Pensé que como fiscal podría cambiar las cosas. He visto que es así. Ahora lo quiero intentar desde la política”, dijo.

9. Se presentó a la carrera para la candidatura demócrata a la presidencia en 2019 pero tuvo que dejar la carrera hacia la Casa Blanca por falta de dinero. “Mi campaña a presidenta simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña”, justificó.

Su popularidad había crecido sobre todo por la contundencia de sus intervenciones en los debates, incluso contra su actual compañero Biden, pero el respaldo fue oscilando, al mismo ritmo que variaban sus propias posiciones.

El vídeo que veremos decenas de veces entre hoy y noviembre: Harris despedazando a Biden en prime time en uno de los primeros debates demócratas via @axios pic.twitter.com/4XB6tKOajC — Eduardo Suárez 😷 (@eduardosuarez) August 11, 2020

10. Una de las razones por las que ha sido finalmente la elegida por Biden es su amistad con el hijo del exvicepresidente, Beau. Fallecido en 2015 por un tumor cerebral, fiscal también, admiraba mucho a Kamala, con la que trabajó estrechamente.

“No hay opinión que yo valore más que la de Beau, por lo que estoy orgulloso de que Kamala esté conmigo en esta campaña”, ha escrito Biden.

El pasado de la primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos: