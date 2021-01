13 de años sin Heath Ledger: El triste final de un emblemático del cine

Han pasado 13 años desde que Heath Ledger falleció. El reconocido actor murió a los 28 años, a pocos meses de haber finalizado de rodar “The Dark Knight”.

El actor nació el 4 de abril de 1979 en la ciudad australiana de Perth y tras brillan en películas en su país dio el salto a Hollywood.

Durante su carrera, Ledger ganó el Globo de Oro, Bafta, SAG y el Oscar de forma póstuma por su brillante caracterización del Joker en “The Dark Night”.

Asimismo, fue nominado a los mencionados premios por su rol de Ennis del Mar en “Secreto en la montaña”.

Su último papel fue en la cinta “El imaginario del Doctor Parnassus”, película que estaba rodando cuando falleció y que alcanzó a realizar la mitad de su papel como Tony.

Las últimas horas de Heath Ledger

A eso de las 15:00 horas de ese 22 de enero de 2008, llegó una masajista a al departamento del centro de Manhattan. Llamó varias veces a la puerta, pero nadie respondió. Intentó por teléfono. Primero al fijo, luego al celular. No fue atendida. No se enojó. No se le cruzó por la cabeza que el cliente hubiera olvidado la cita. Un ramalazo de preocupación la atravesó. Supo, intuyó, que algo andaba mal.

Tras esto, llamó a una amiga del actor, a Mary Kate Olsen, para preguntarle qué hacer. Olsen le pidió que buscara al portero del edificio y que ingresaran al departamento, que mientras tanto ella iba a mandar a alguien como ayuda.

El portero llegó de inmediato y abrió la puerta. Los dos llamaron al actor a los gritos. Lo vieron desnudo y tirado en su cama. Estaba desparramado, como desarmado sobre ella. Heath Ledger estaba muerto.

Antes de su muerte, la última película que estaba filmado “El imaginario mundo del Dr. Parnassus” estaba en pausa. Eso días el ánimo del actor era pésimo. Extrañaba a Michelle Williams, su ex pareja y, en especial, a Matilda, su hija de dos años.

Pese a no estar grabando, no había podido recuperar el sueño. Mientras filmaba en Londres creía que durante los días de descanso lo conseguiría.

El insomnio lo atormentaba. En esas horas de la madrugada que ya no aguantaba en su cama y deambulaba por el departamento, se olvidaba que recién tenía 28 años. Se sentía un anciano, alguien que no podía resistir solo el peso de la vida.

Debido a esto, había empezado a tomar grandes cantidades de somníferos. A eso se sumaban los distintos medicamentos prescritos que ingería.

Pese a las advertencias de amigos y familiares, él seguía mezclando las pastillas. Y, cómo el sueño seguía sin venir, las dosis aumentaban progresivamente.

El el terrible insomnio de Heath Ledger

“Desde que empecé mi relación con él que le costaba dormir, su mente no paraba de pensar, y siempre lo encontraba despierto por las noches”, declaró en una ocasión Michelle Williams, a quien Ledger conoció en 2004 en el rodaje de Secreto en la montaña, y de quien se separó en 2007, dos años después del nacimiento de Matilda.

En conversación con People, Kate Ledger, hermana del actor, señaló que en las últimas semanas antes de su muerte, “estaba tomando medicación, y siempre me aseguraba de que no estuviera mezclando las pastillas. Él me decía ‘Tranquila, Katie, sé lo que hago'”.

Asimismo, detalló que en la última charla no lo notó mal anímicamente como sí en otras oportunidades. “Yo estaba cocinando y nos reíamos, hasta que me dijo que se tenía que ir y yo le dije que lo quería. Eso fue todo. Fue devastador”, expresó Kate.