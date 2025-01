¿Existe vida después de la muerte?

¿Qué hay después de la muerte? Si bien no muchos científicos dedican su carrera a la investigación sobre si hay reencarnaciones y si los humanos pueden tener conciencia tras el fin de la vida, hay organizaciones que buscan dar respuesta a esta incógnita.

En Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, se encuentra la División de Estudios Perceptivos (DOPS, en inglés), una unidad de investigación parapsicológica fundada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en 1967 y que estudia casos de posibles reencarnaciones.

Desde aquel entonces, una serie de investigadores (actualmente 8) se han dedicado a viajar a distintos lugares del mundo buscando historias de personas —especialmente niños— que dan indicios de recuerdos sobre sus vidas pasadas.

Uno de sus principales propulsores fue el psiquiatra Ian Stevenson quien por largos años fue el director que aquella división.

De acuerdo a un artículo del The New York Times, el académico recorrió distintos lugares del globo investigando diferentes casos de niños que habrían recordado vidas pasadas. De acuerdo a sus registros, alcanzó a ver más de 2.500 episodios de este tipo.

Ya que estas investigaciones se hicieron en los años anteriores a la inversión de los computadores y el internet, la gran mayoría se encuentra en archivos escritos a mano, por lo que actualmente el equipo se dedica a digitalizarlos.

Los lazos de la reencarnación

Tras la muerte de Stevenson el DOPS se encuentra en búsqueda de un nuevo director, pero el equipo investigativo sigue trabajando en encontrar más casos.

Según los expertos, la mayoría de estos cuadros se dan antes de los 10 años, específicamente entre los 2 y los 6, ya que tras esas edades los recuerdos comienzan a desvanecerse.

De acuerdo a las investigaciones y los casos estudiados, en promedio, el trayecto entre una vida y otra es de 16 meses.

Algunas de las señales que darían los pequeños sobre su reencarnación está una precocidad verbal, comportamientos que no calzan con el resto de su familia, fobias o aversiones sin explicación y que serían arrastradas desde su anterior existencia.

Hay casos reportados donde los niños cuentan con recuerdos muy claros sobre su vida pasada, teniendo en su mente los nombres de las personas con las que se rodeaba, datos muy concretos sobre ellos, dónde vivía e incluso eventos históricos que habrían presenciado y que, debido a sus cortas edades, no deberían saber.

Así, hay casos de niños que reconocen personajes históricos o lugares donde nunca han visitado ni oído hablar que logran reconocer. Por ejemplo, el DOPS cuenta con casos donde niños han podido identificar lugares específicos de Vietnam, siendo estadounidenses o menores que al ver una imagen de Abraham Lincoln sin sombrero, les llama la atención que no lo tenga puesto.

En este sentido, los expertos no suelen tomar casos de adultos, ya que, debido a la exposición a diversa información, con el paso de los años es difícil que una persona no reconozca ciertos eventos históricos

Los problemas de la investigación

Todos los años la división recibe más de 100 correos de padres que aseguran tener hijos que lograron la reencarnación. Si bien lo único que les prometen a las familias es estudiar el caso con profesionalismo, los expertos reconocen que, en realidad los casos que verdaderamente pueden estudiarse son muy pocos.

Pese a su compromiso por la investigación, Stevenson siempre fue consciente de las dificultades para llevar adelante este tipo de investigaciones y que poca gente, especialmente en el mundo científico, lo iban a apoyar.

“Las pruebas no son impecables y, desde luego, no obligan a tal creencia”, comentó alguna vez en una conferencia.

“Ian pensaba que la reencarnación era la mejor explicación, pero no estaba seguro (…) Pensaba que muchos de los casos podían ser otra cosa. Podría ser una especie de posesión, incluso podría ser un delirio. Hay muchas posibilidades distintas. Podría ser clarividencia, o captar la información de otras fuentes de las que no eres consciente”, comentó al New York Times el exdirector del DOPS, Bruce Greyson.

Por su parte, el investigador de estos sucesos, Jim Tucker, reconoció que “dudo que vaya a haber un hallazgo o un estudio que convenza de repente a todo el mundo de que tenemos que cambiar nuestra manera de entender la realidad, pero creo que puede animar a la gente a explorarlo”.

Sin embargo, el investigador apunta a un lado positivo de sus estudios: “Sin duda podría influir en la forma en que la gente ve su vida (…) Creo que es una visión más esperanzadora que la idea de que esto solo es un universo aleatorio que carece de sentido (…) Con suerte ayudaría a que la gente se tratara un poco mejor”.