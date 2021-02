Fronteras hostiles y cambio climático: La pérdida de biodiversidad por los muros entre países

Una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló cómo los animales están siendo afectados por fronteras hostiles entre países, como los muros fortificados y vallas, algo que se verá intensificado con el cambio climático al no poder desplazarse hacia territorios más hospitalarios.

Los expertos hicieron un mapeo de “nichos climáticos” (zonas con condiciones apropiadas de temperatura y precipitación) donde vive cerca del 80% de los mamíferos y aves terrestres —cerca de 12.000 especies— y proyectaron un escenario a 50 años. El hallazgo reveló que si los humanos siguen emitiendo gases de efecto invernadero de forma indiscriminada, estos lugares cambiarán de forma drástica.

“En un escenario de altas emisiones, encontramos que para el año 2070 un 35% de los mamíferos y 29% de las aves tendrán más de la mitad de sus nichos climáticos en países diferentes a donde se encuentran actualmente”, plantearon en el estudio. Es decir, cerca de un tercio de todas las especies deberían buscar un nuevo hábitat.

Las fronteras hostiles

Uno de los problemas son las llamadas “fronteras hostiles”, divisiones entre países que dificultarían a animales poder moverse de un lugar a otro, entre ellas, las más dañinas ecológicamente son las existentes entre Estados Unidos y México, Rusia y China, y la que se construye entre India y Myanmar.

Según el estudio, ya hay 32.000 kilómetros de barreras que no permiten moverse a un gran número de animales terrestres e incluso aves.

Los autores indican que solo el muro que separa a Estados Unidos y México obstruye el paso de 122 especies, entre ellos el puma, el berrendo sonorense y aves como el búho pigmeo, que se ha negado a sobrevolar algunas secciones de esta muralla que llega a medir 8.3 metros.

Posibles soluciones

Para mitigar el impacto de estas barreras, expertos señalan que éstas deberían construirse de forma permeable a la vida silvestre, con soluciones que incluyan túneles para animales pequeños o aberturas estratégicas para animales más grandes.