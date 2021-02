La vacunación irregular de Martín Vizcarra

El diario Perú 21 dio a conocer que Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, fue inoculado de manera irregular contra el Covid-19 en el Palacio de Gobierno en octubre. “Sabía que lo que se le iba a poner no era placebo sino la vacuna que se había reservado para los médicos que iban a monitorear el ensayo clínico”, afirmó el medio.

Vizcarra el martes 9 cuestionó el número de dosis de vacunas contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm que habían llegado al país. El exmandatario aseguró que 300 mil vacunas no alcanzan “ni siquiera para la primera línea de salud”.

Luego agregó que si el país vacuna a 300 mil personas cada semana, demorará “tres años en vacunar al 75%” de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. Sin embargo, un día después de sus dichos, se denunció que tanto él como su esposa, Maribel Díaz Cabello, habrían recibido las primeras dosis de Sinopharm en octubre, cuando era presidente.

El laboratorio Sinopharm había enviado los primeros lotes para iniciar los ensayos clínicos de la fase III, que consistía en administrar vacunas reales y de placebos.

El expresidente, Martín Vizcarra, sacó un comunicado a través de sus redes sociales en donde afirmó: “Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre”.

Tras el reconocimiento de Vizcarra, el Congreso convocó a la primera ministra, Violeta Bermúdez, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que informaran sobre la participación del expresidente. “Desconozco si alguna autoridad de gobierno se ha sometido a dichos ensayos de investigación”, dijo Mazzetti en sus redes sociales.

La primera ministra afirmó, ante el Legislativo que “entiende perfectamente la indignación y preocupación por la noticia”. “Desde el Poder Ejecutivo también compartimos esta indignación”, destacó Bermúdez antes de agregar que no encuentran “explicación tras enterarnos que un expresidente se haya vacunado con su familia”.

Durante su intervención en el Congreso, Mazzetti afirmó que Vizcarra no podía participar en los ensayos de la vacuna por ser una persona “con poder de decisión”.

Según Perú 21, el exmandatario pidió expresamente al encargado de los ensayos clínicos, Germán Málaga, que lo inmunizaran.

“El presidente sabía que lo que se le iba a poner no era placebo sino la vacuna que se había reservado para los médicos que iban a monitorear el ensayo clínico” afirmó la fuente citada por Perú 21. “No hay documentos que sustenten un ensayo clínico porque Vizcarra no se sometió a este. No sé por qué ha dicho que participó en un ensayo”, agregó.