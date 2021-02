China critica a las potencias que acaparan más vacunas que países en desarrollo

“Las vacunas se están desarrollando y produciendo a una velocidad récord, pero hay problemas que se deben resolver. Hay un déficit de distribución. Las vacunas están entrando rápidamente en los países con ingresos altos, pero no en los países en desarrollo. Esto sólo exacerbará más brechas”, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

Por ello, pidió que se promueva una “distribución justa y razonable de las vacunas” y no se deje atrás a los países más necesitados o en conflicto.

FM Wang Yi said at #UNSC today that China has been fulfilling its commitment to make its vaccines a public good. China has donated vaccines to 53 developing countries, exported vaccines to 22 countries, and will contribute 10 million doses to #COVAX . @antonioguterres @WHO pic.twitter.com/dvEXZsbpBA

Por lo demás, negó que Beijing tenga “metas geopolíticas” al comerciar las fórmulas de sus laboratorios, que han sido distribuidas a 53 países de menores recursos.

Wang indicó, en una conferencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la vacunación en el mundo. que “la cooperación para luchar contra la pandemia no debe ser un juego de suma cero”, y rechazó que tenga “objetivos geopolíticos” en mente a la hora de vender vacunas a países en desarrollo.

Asimismo, indicó que las vacunas deben ser “un producto público accesible en todos los países” y que “para China es imperativo” hacer todo lo posible para investigar, desarrollar y distribuir vacunas a lo largo de todo el mundo.

Además, el gigante asiático ha entregado 10 millones de dosis de sus vacunas al mecanismo COVAX, que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de obtener la vacuna lo más pronto posible y evitar que más personas sigan muriendo por el coronavirus, agregó el ministro.

Según la prensa oficial del país asiático, las vacunas desarrolladas por las compañías chinas Sinopharm, Sinovac y CanSino están siendo empleadas en cerca de treinta países en desarrollo en África, Asia o Latinoamérica, mientras que en Europa solo han llegado a Serbia -país aliado de Pekín- o Hungría.

Progress on #COVID19 vaccinations has been wildly uneven & unfair.

The world urgently needs a Global Vaccination Plan to bring together all those with the required power, expertise & production capacities.

I am ready to mobilize the full @UN System in support of this effort. pic.twitter.com/YSp8JIBIx2

— António Guterres (@antonioguterres) February 17, 2021