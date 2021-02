Presidente Piñera por retorno a clases: “Es probable que a algunos colegios el 1 de marzo no lleguen alumnos, pero no puede ocurrir que lleguen alumnos y el colegio no esté abierto”

Tras una reunión con el Colegio de Profesores y los ministros de Educación y Salud, Raúl, Figueroa y Enrique Paris, el presidente Sebastián Piñera se refirió al plan para el retorno a clases presenciales.

“Es probable que a algunos colegios el 1 de marzo no lleguen alumnos, pero no puede ocurrir que lleguen alumnos y el colegio no esté abierto”, afirmó el mandatario.