¿De qué se trata el Plan Otoño que está preparando el Gobierno para prevenir alza en contagios?

Con el fin del verano cada vez más cerca, nuevas preocupaciones surgen para las autoridades, entre ellas el inicio de las clases en conjunto con la llegada del otoño y una baja en las temperaturas. Es por esto que desde el Gobierno preparan un plan para evitar que se genere un rebrote de casos de Covid-19 en el país.

“El Plan Otoño tiene que ver con una opinión del ex ministro Mañalich que nosotros compartimos en el sentido de que podría haber un aumento de casos a la vuelta de las vacaciones, esto es comparando con Europa, con Estados Unidos. Sin embargo, aquí la situación es diferente, porque cuando haya una vuelta de vacaciones se supone a la RM en forma más masiva, la cantidad de gente que está vacunada va a ser bastante grande (…) Por lo tanto, creemos que puede haber un impacto, pero esperamos que no sea tan grande como el que ocurrió en Europa y en Estados Unidos, que cuando se produjo esa vuelta todavía no existían las vacunas”, explicó el ministro de Salud, Enrique Paris en Emol.