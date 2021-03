“Lo bueno, lo malo y lo feo”: El balance a la gestión de la pandemia

A un año del primer caso de Covid-19 en Chile, los máximos representantes del Ministerio de Salud hicieron un balance de la pandemia en el país, en un punto de prensa donde se recibió el séptimo cargamento (y el más grande) de vacunas Pfizer, con 229.125 dosis.

“Lo bueno ha sido el compromiso de los funcionarios”, sostuvo el ministro Enrique Paris, donde destacó al personal sanitario “nunca faltó una cama ni un ventilador mecánico. Además somos líderes en exámenes de PCR realizados y en la cantidad de vacunados”.

“Cometimos errores, quizá al decir que no iba a ser tan fuerte la pandemia, a lo mejor al no saber tener una comunicación de riesgo más efectiva, cometimos errores al no dialogar desde un comienzo con la atención primaria, con los alcaldes y municipios pero todos esos errores han sido superados (…) creo que vamos a tener una buena evaluación final”, señaló Paris.