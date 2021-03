¿Por qué se rechazó la prisión preventiva para el tío de Tomás Bravo?

El 17 de febrero se reportó desaparecido en el sector de Caripilún a Tomás Bravo, un menor de tres años. Tras nueve días de búsqueda se encontró su cuerpo a dos kilómetros del predio. El único imputado hasta el momento es su tío, Jorge Eduardo Escobar, a quien formalizaron este martes.

La jueza del Juzgado de Garantía de Arauco, Perla Roa, rechazó la solicitud de prisión preventiva y aseguró que “no es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”. Además, agrego que “no existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito”.

Se fijó un plazo para la investigación de seis meses. Por ahora, el imputado tendrá que estar detenido hasta el jueves, hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva el recurso. Por otro lado, el fiscal José Ortiz apelará a la resolución que a su juicio “causa agravio al Ministerio Público”.

En la audiencia el fiscal Ortiz relató los hechos ocurridos ese miércoles, en donde el niño junto a Escobar fue, supuestamente, a acarrear vacas en bosques entre las comunas de Lebu y Arauco, en la Provincia de Arauco, Región del Bíobío.

Además, leyó varias declaraciones de la investigación, una de ellas la madre del menor, Estefanía Gutiérrez:

“Hablé con mi tata y le pregunté qué pasó, diciéndome él ‘hija, mi guachito se me perdió, se me arrancaron las vacas, yo le dije hijo quédate aquí y cuando volví ya no estaba y empecé a buscarlo. Fui al camino para ver si había agarrado el camino, pero no lo encontré y llamé a la Pacita’, así le dice a mi hermana María Paz. Me dio un beso en la frente y un abrazo, mientras se puso a llorar”.