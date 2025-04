Nuevamente buscará salir de la cárcel: Manuel Monsalve apelará la prisión preventiva

La defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de revertir la prisión preventiva determinada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que lo calificó como un peligro para la sociedad y para la investigación.

Uno de los fundamentos clave de la apelación es el informe del Servicio Médico Legal que detecta ADN de Monsalve en la vestimenta de la víctima. La defensa sostiene que un informe bien elaborado debiera dar cuenta de certeza científica, sin que se requieran explicaciones. Además, alegaron que no se apegarían a la normativa vigente, por lo que solicitaron el protocolo de peritajes del SML.

La estrategia de la defensa se centra en los delitos de violación y abuso sexual, no en antecedentes contextuales, como la reunión con el Presidente. “Eso no afecta nuestra teoría del caso, nuestra visión de los hechos, es algo accidental que seguramente puede tener interés en otro ámbito, pero para nuestra posición no tiene la mayor importancia, a tal punto que no fue objeto de ningún tipo de debate”, señaló el abogado Víctor Providel.

Sobre el uso del celular, Providel añadió: “En la acreditación de algún delito de violación o abuso sexual creemos que no afectan la teoría de la defensa en el sentido que no hubo un abuso por parte de Manuel Monsalve de una situación de vulnerabilidad (de la víctima)”.

El fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, defendió las pruebas y confirmó que, tras cumplirse los 75 días adicionales otorgados, se cerrará la investigación. “Su versión no desvirtúa en nada los hechos que se han imputado. Incluso, cuestionamos varios de estos, como quedó en evidencia en esta audiencia y el resultado de la misma”, dijo.