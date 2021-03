Caso Tomás Bravo: La llegada de la fiscal Cartagena y las pericias que confirmarían abuso sexual y participación de terceros

A días de haber encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Tomás Bravo —desaparecido por nueve días desde el 17 de febrero en la zona de Arauco—, el fiscal nacional Jorge Abott, designó a Marcela Cartagena, fiscal regional del Bío Bío, para encabezar la investigación.

“La resolución del fiscal nacional consiste en decretar y ordenar que a partir de hoy, quien le habla encabece la investigación y pase a formar parte del equipo ya existente. Efectivamente eso es lo que he hecho por mandato del fiscal nacional y manteniendo intacto el equipo que ya existía, en específico, al fiscal jefe de Arauco, don José Ortiz Jiménez, quien me acompañará de hoy en adelante en el desarrollo de todo el trabajo que debemos hacer”, manifestó Cartagena según recoge BioBioChile.

También comentó que su llegada al caso tiene que ver con el hallazgo de un antecedente que sustentaría la teoría manejada por la Fiscalía y que recién se conoció este miércoles.

“Se trata de un antecedente que, por razones ajenas a nosotros, no tuvimos a la mano en el día de ayer (martes) cuando se desarrolló la audiencia, y por eso solo hoy hemos podido hacer alusión a él. Aclaro que efectivamente ya ha sido puesto en conocimiento de los demás intervinientes en esta causa, me refiero a la defensa y a los distintos querellantes, para poder ser evidentemente aludido en la audiencia de mañana (jueves) ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción”, explicó.

El antecedente

La “pericia contundente” se trata de un peritaje odontológico solicitado por el fiscal José Ortiz, quien estuvo anteriormente a cargo del caso de Tomás y que fue presentado de forma escrita y firmado por los odontólogos Gabriela Oviedo, Fabiola Serrano y Manuel Maurelia.

El informe sobre la autopsia bucal realizada al cuerpo y al cual tuvo acceso BioBioChile, concluye que fueron encontradas “lesiones en su boca atribuibles a terceros”, por lo que no se trataría de una muerte accidental, a pesar de no ser concluyente en la causa de muerte.

Bajo esta línea investigativa es que el Ministerio Público buscará revertir la decisión de que Jorge Escobar —tío abuelo del menor y único imputado en el caso— no haya quedado en prisión preventiva, además de acusarlo de homicidio calificado.

Aún así, para la defensa de Escobar no sería así, ya que “la causa de muerte sigue como indeterminada y en estudio”, mientras que pruebas como la pericia a su teléfono no lo sitúan en el lugar donde fue encontrado el cuerpo y los tiempos registrados no coincidirían con los mínimos necesarios para desplazarse y haber cometido el crimen.

Las lesiones y elementos de origen humano encontrados en el cuerpo deben someterse a un examen genético, pero el informe concluye con ocho antecedentes que confirmarían participación de terceros y un abuso sexual previo al fallecimiento, pero que no vinculan explícitamente a Jorge Escobar.