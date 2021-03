Los nuevos pasos del gobierno contra el Covid-19: En abril comenzaría la vacunación de la población sana

Chile es el país que más ha vacunado contra el coronavirus por cada 100 habitantes en los últimos 7 días, esto superando a Israel.

Según Our World in Data, y en base al promedio de los últimos 7 días por cada 100 habitantes en el total de la población, Chile contabiliza al 8 de marzo 1.08 inoculaciones por cada 100 habitantes, mientras que Israel registra 1.03 por cada 100 habitantes.

Según la última información entregada por el Ministerio de Salud, en el país se han vacunado en total 4.316.235 personas, esto hasta las 11:00 horas de este miércoles.

Si se concreta la inmunización de cinco millones de personas con al menos la primera dosis -y tres millones con el esquema completo- proyectada para fines de marzo, el número de población cubierta podría elevarse si el ritmo se mantiene.

Además, si eso se cumple, la población sana y sin comorbilidades podría estar vacunándose a inicios de abril -por criterio de edad- o incluso antes.

“Para la población sin comorbilidades la vacunación se iniciará el 1 de abril, mantenemos eso. Pero no lo queremos variar hasta que no tengamos resultados más claros de la campaña, no lo vamos a evaluar antes de tener a los cinco millones de inmunizados. Yo creo que preferiría adelantar grupos de riesgo, o qué poblaciones más pequeñas van requiriendo vacunas. Tenemos que pensar sanitariamente, por ejemplo: niños son síndrome de Down (mayores de 16) o con patologías congénitas”, explicó el ministro de Salud, Enrique Paris.