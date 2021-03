¿Primavera sería el peor momento?: Estudio da cuenta que aumento de polen en el ambiente aumentaría contagios

En un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, instigadores de la Universidad Técnica de Munich y el Helmholtz Zentrum München, en Alemania, indicaron que estar expuesto al polen en el aire significaría un mayor riesgo para las personas alérgicas.

Esto se debería a que aumentan las infecciones virales respiratorias en general, independiente del “estado de la alergia” y aplicaría para el caso del Covid-19, provocado por el virus del Sars-Cov-2.

Las conclusiones del estudio sostienen que los mayores niveles de polen se asociaron con más tasas de infección de Covid-19, de entre un 10% al 30%. Además, también conduciría a una respuesta inmune más débil en las vías respiratorias.

Por otro lado, los investigadores señalaron que los grupos de mayor riesgo deberían usar mascarilla los días en que haya una alto nivel de polen, ya que presentarían un mayor riesgo de contraer Covid-19 de forma grave.

“No se puede evitar la exposición al polen en el aire”, explicó Stefanie Gilles, una de las autoras del estudio, según recoge La Tercera.

“Las personas en grupos de alto riesgo deben, por lo tanto, estar informadas de que los niveles altos de concentraciones de polen en el aire conducen a una mayor susceptibilidad a las infecciones virales del tracto respiratorio”, agregó.

Por otro lado, Ronald Reid, médico broncopulmonar de Clínica Universidad de los Andes, no concuerda con los resultados, ya que desde su perspectiva las enfermedades crónicas no necesariamente representan estar propensos a tener Covid de forma más grave.