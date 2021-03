Imágenes | El choque de trenes en Egipto que dejó a más de 30 fallecidos y 66 heridos

Un choque entre dos trenes de pasajeros en Egipto ha prov0cado la muerte de al menos 32 personas y 66 heridos, según reportan medios locales.

El accidente se produjo a las 11:42 hora local (09:42 GMT), debido a que uno de los trenes chocó con la parte trasera de otro que estaba detenido en la vía luego de que fueran activados sus frenos de emergencia, de lo que se desconoce si se hizo de forma accidental o voluntaria.

La colisión provocó que dos vagones del tren detenido se descarrilaran, el ministerio de Salud de ese país destinó 74 ambulancias que fueran en ayuda de las víctimas para que fueran derivados a los hospitales más cercanos.

La ministra de Salud, Hala Zayed, se dirigió a la zona de Sohag en la ribera occidental del río Nilo, 460 kilómetros al sur de El Cairo (donde ocurrió el choque) para dar un seguimiento a la situación.

Por otro lado, el presidente del país Abdelfatá al Sisi, también envió un mensaje de solidaridad a los afectados y a sus familias, además de ordenar a “organismos competentes” que atiendan a los heridos y aseguró que los responsables de este “trágico accidente” pagarán “sin excepción” en caso de que haya existido negligencia, corrucción o algo similar.

Egipto tiene una de las redes de trenes más grandes y antiguas de la región, en donde los accidentes son comunes. De hecho según datos oficiales de AP, en 2017 hubo 1.793 accidentes de este tipo en ese país.

🚨#BREAKING | The number of ambulances has been increased to 74 to transport victims of the train collision in Sohag of Upper Egypt: Ministry of Health#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag| #طهطا #سوهاج #عاجل #مصرpic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021