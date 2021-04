“Chile ahora es un ejemplo de lo que no hay que hacer”: La crítica de The Telegraph

A pesar de que Chile se mantiene como uno de los países con mayor rapidez de vacunación y cantidad de inoculados, existe un gran aumento de casos de Covid-19, donde expertos sostienen que esto seguirá aumentando durante las próximas semanas.

Este escenario ha llamado la atención de forma internacional, como sucedió con The New York Times y The Washington Post. Ahora el medio británico The Telegraph hizo referencia a lo que sucede en nuestro país como ejemplo para que el “Reino Unido tome como advertencia el avance del coronavirus en medio del programa de vacunación chileno”.

“En medio de una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, los médicos acusan al Gobierno chileno de impulsar un gran aumento en los casos de covid-19 al reabrir prematuramente la economía”, sostiene el medio.

El medio hizo un resumen de la pandemia en el territorio nacional, entre abarcó la situación vivida en el Hospital Van Buren de Valparaíso, donde se debió habilitar un lugar nuevo para contener los cuerpos de personas fallecidas.

“El aumento es tan fuerte que el presidente Sebastián Piñera se ha visto obligado a ordenar una nueva cuarentena, que cubrirá a 14 millones de los 19 millones de ciudadanos de la nación sudamericana, y retrasar las elecciones programadas para principios de abril. A los residentes de las áreas cerradas ahora se les permite salir de casa para comprar comida sólo dos veces por semana”, fue parte de lo que señaló The Telegraph.

A esto agregó una gran crítica: “Los expertos en salud pública ven ahora la experiencia de Chile como un ejemplo de lo que no se debe hacer para otros países que están aumentando las vacunas y esperan reabrir rápidamente sus economías, incluido el Reino Unido”.

Recordaron el permiso de vacaciones que estuvo vigente durante los primeros tres meses del año y la apertura de colegios, muchos de los cuales debieron cerrar tras la vuelta a la cuarentena o por producirse contagios.

“El Gobierno de Piñera relajó las restricciones, desafiando las advertencias de los médicos, ya que el lanzamiento de la vacuna en el país se adelantó al resto de América Latina (…) Tampoco pudo rastrear la afluencia de visitantes extranjeros después de que Chile reabrió sus fronteras, lo que permitió que el virus, incluidas las cepas más infecciosas de Brasil y Reino Unido, se extendiera por todo el país”, escribió el medio.

Aún así, también comentó que el Gobierno chileno ha sido ampliamente elogiado por la adquisición temprana de vacunas (hasta ahora hay más de 35 millones de éstas), pero manifestó que la inmunidad colectiva no puede llegar de forma rápida, especialmente para los trabajadores de la salud, donde uno de cada cuatro está con licencia médica.