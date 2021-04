Pandemia y economía: 2,3 millones de personas de clase media cayeron en vulnerabilidad

El Banco Mundial realizó un estudio que reveló otro de los tantos efectos que ha producido la pandemia en Chile, específicamente relacionado con la clase media, con una estimación de que 2,3 millones de personas pertenecientes a este grupo cayeron en vulnerabilidad.

Para realizar esto se hizo una división de los hogares en cuatro grupos: Pobres (cuyo ingreso per cápita está por debajo de la línea de pobreza nacional), Vulnerables (con ingreso per cápita está sobre la línea de pobreza nacional pero debajo del umbral de clase media), Clase media (cuyo ingreso está entre US$13 y US$ 70 PPP) y Clase alta.

La investigación sostiene que la crisis sanitaria afectó de forma más fuerte en los grupos intermedios, principalmente debido a la pérdida de empleos, cuyos ingresos per cápita cayeron alrededor de un 40%, en hogares done al menos un miembro de la familia quedó sin trabajo.

Esto significa que cerca del 19% de personas de clase media entraron a situación de vulnerabilidad y también 300.000 personas que pasaron de ser clase alta a ser clase media.

El Banco Mundial proyecta para este año una recuperación de la economía, aunque sigue existiendo la incertidumbre de si será posible que los hogares de clase media y vulnerables puedan recuperar los niveles de ingreso que tenían antes de la crisis sanitaria.