Experto en contagio asegura que el Covid-19 se podría propagar por el aire

José Luis Jiménez, químico analítico y atmosférico de la Universidad de Colorado Boulder, es uno de los principales investigadores en aerosoles en la atmósfera de la Tierra, pero desde el año pasado cambió el foco para dedicarse al Covid-19.

Desde entonces ha instado a diversas instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control de Enfermedad en Estados Unidos (CDC) para que adviertan e informen a la población sobre los riesgos del contagio a través del aire y de aerosoles.

Los aerosoles son partículas de saliva o fluido respiratorio que flotan en el aire, pueden viajar más de dos metros e infectan el cuerpo al ser inhalados. Son diferentes de las gotas que se liberan al toser y que comportan como un proyectil y que causa una infección cuando entran a los ojos, nariz o boca.

“Los aerosoles son la gran mayoría de la transmisión de Covid-19, esta enfermedad se transmite sobre todo porque hay algunos enfermos, no todos, que exhalan aerosoles que tiene el virus y esto se comporta como el humo del cigarro en una habitación”, manifestó el experto según recoge La Tercera.

Aún así la OMS no ha tenido la misma visión para determinarlo, ya que en marzo de 2020 la institución sostuvo como un hecho que hecho que el Sars-CoV-2 “no se transmitía por el aire en absoluto y decir que se transmitía por el aire era desinformar y que le ayudásemos a luchar contra esa desinformación”. Esto fue calificado por él como “uno de los errores más grandes de la historia de toda la salud pública”.

“Los aerosoles son la gran mayoría de la transmisión y el problema es que tanto la OMS como los ministerios no dicen que el virus va por el aire y la gente no se puede proteger y es una cosa importante por la cual no paramos la pandemia”, agregó.