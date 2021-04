La eficacia de la música como tratamiento y la experiencia en Chile con el Covid-19

Edie Elkan tiene 75 años y toca el arpa, la primera vez que tocó este instrumento en un hospital fue para su esposo mietras estaba conectado a un respirador tras haber sido operado de urgencia.

“El hospital me dijo que no podía entrar en la habitación con mi arpa, pero yo insistí”, comentó en The New York Times. Los signos vitales de su marido habían sido peligrosamente bajos, pero volvieron a la normalidad mientras ella tocaba el instrumento. “El personal del hospital abrió la puerta y dijo: ‘Tienes que tocar para todos’”.