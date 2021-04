El avance de la eutanasia en Chile: ¿Qué propone el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos?

Este martes, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos que busca regular “la asistencia médica para morir”.

La iniciativa fue visada por 79 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención para la mayoría de sus artículos.

“Hoy en la votación de eutanasia de lo que discutimos es sobre los derechos de las personas a tomar quizás la decisión más difícil que podría tomar, que es terminar con su vida, frente a una circunstancia muy particular, que es enfrentar una enfermedad que genera un sufrimiento que hace invivible la vida y que además no tiene tratamiento médico”, expresó Miguel Crispi (RD), presidente de la Comisión de Salud, tras la tramitación en particular de la iniciativa.