“La catástrofe del Covid-19 se podría haber evitado”: Expertos piden actuar antes de la siguiente pandemia

“La pandemia de la covid-19 se podría haber evitado”. Esta es una de las conclusiones de un panel independiente de expertos, que a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han estudiado los motivos por los que el coronavirus SARS-CoV-2 circuló por prácticamente todos los países y qué decisiones llegaron tarde para frenar el virus.

“El sistema actual falló en protegernos de la pandemia del Covid-19. Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica, que podría ocurrir en cualquier momento”, explicó la copresidenta del panel de expertos y ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.