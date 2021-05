Michelle Bachelet llama a tomar medidas para aliviar la situación de violencia entre Israel y Palestina

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al estricto respeto del derecho internacional y emplazó a todas las partes a tomar medidas para aliviar la situación en Israel y en los Territorios Palestinos.

En un comunicado, la autoridad manifestó su preocupación por la escalada de tensión que se ha vivido en Medio Oriente durante los últimos 10 días, donde la “situación se ha deteriorado de forma alarmante”.

Además, indicó que la “retórica incendiaria” de los dirigentes israelíes y palestinos parece agudizar las tensiones en vez de calmarlas y que los civiles pagan un alto precio por ello.

La ex presidenta advirtió que el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados palestinos contra Israel, incluso contra zonas densamente pobladas y en clara violación del derecho internacional humanitario, constituye un crimen de guerra.

Al mismo tiempo, manifestó que es motivo de preocupación que algunos ataques de las Fuerzas de Defensa israelíes en Gaza, donde se han producido numerosos ataques aéreos y bombardeos israelíes desde tierra y mar contra zonas densamente pobladas, hayan tenido como objetivo objetos civiles que, según el derecho internacional humanitario, no cumplen los requisitos para ser considerados objetivos militares.

Por ello, instó a ambas partes a garantizar el estricto respeto de sus obligaciones conforme al derecho internacional; y a Tel Aviv, como potencia ocupante, a garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza.

Según los últimos reportes del ministerio de Salud de Gaza estos ataques han dejado 139 muertos, entre ellos 39 niños, y mil heridos palestinos.

Amid increasing bloodshed, incitement, volatility in occupied #Palestine and #Israel, UN Human Rights @mbachelet calls for strict respect for international law and appeals to all sides to take steps to de-escalate the increasingly alarming situation.

👉 https://t.co/pjWJpWNRKn pic.twitter.com/TmOovDevQB

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 15, 2021