Estos son y esto proponen: Los 27 convencionales de la Lista del Pueblo

Una de las grandes sorpresas de las elecciones realizadas durante el fin de semana fueron la gran cantidades de constituyentes que obtuvo la Lista del Pueblo, con un total de 25 de los 155 escaños.

Debido a que todos son del mundo independiente, surge la necesidad de saber quiénes son, qué representan y cuáles son los temas que quieren incorporar en la nueva Constitución.

Aquí un resumen de todos ellos:

Distrito 3

Dayyana González Araya

33 años

Profesora de Historia y Geografía

“Soy mandatada por la Asamblea Popular Tocopilla, para impulsar las demandas de cambios constitucionales que nuestro país necesita (…) Quiero que esta nueva carta elemental sea escrita por gente como yo, resiliente, que venció la pobreza económica, la hostilidad del clima y de la vida, que luchó por ser la primera profesional de la familia, que no quiere que más jóvenes tengan que vivir pagando sus estudios”.

Distrito 4

Constanza Andrea San Juan Standen

35 años

Licenciada en Historia

“Como comunidad que ha luchado por la vida durante más de 20 años hemos adquirido un conocimiento valiosísimo que debería quedar plasmado en una nueva Constitución: el respeto y la defensa de la vida en toda su diversidad y formas, el resguardo del bien común, la garantía de derechos sociales fundamentales, los derechos de la naturaleza y la autodeterminación de los pueblos en sus territorios”.

Distrito 5

Ivanna Daniela Olivares Miranda

30 años

Profesora de Historia

“Madre, campesina, estudiante de espiritualidad ancestral, practicante y transmisora de estilos de vida sostenibles, gestora cultural y profesora de historia. He participado activamente en agrupaciones ambientales desde los 14 años”.

Daniel Alejandro Bravo Silva

39 años

Abogado

“Mi involucramiento, en particular, en el proceso constituyente, se debe a que quiero que las oportunidades que he tenido a lo largo de mi vida, se conviertan en derechos para todas y todos, y que se hagan los cambios necesarios para el bienestar general. Por ello, he trabajado por más de un año, para que la Convención Constitucional, responsable de la redacción de la Nueva Constitución, esté compuesta mayoritariamente por independientes, de verdad”.

Distrito 6

Lisette Lorena Vergara Riquelme

28 años

Profesora de Historia y Geografía

“Creo firmemente en la necesidad de crear una INFRAESTRUCTURA DEMOCRÁTICA, y como tal, uno de mis objetivos es garantizar la apertura de la Convención, mediante la participación plena y activa por medio de asambleas, cabildos y la vinculación directa, de lxs vecinxs del Distrito 6”.

Cristóbal Patricio Andrade León

32 años

Mecánico Automotriz

“Sabemos que el progreso es bueno pero debe ir acompañado con los vecinxs en donde ellxs deben elegir que tipo de progreso quieren para su barrio. Chile despertó y ahora somos un Chile diferente. Aun estamos en el estadillo y durante la pandemia estuvimos resistiendo en las ollas comunes combatiendo el hambre trabajando en Cordón Solidario Quiqué en conjunto con Somos el Pueblo Quilpué y muchas instituciones mas las cuales he apoyado en jornadas y eventos realizados”.

Distrito 7

Camila Ignacia Zárate Zárate

29 años

Egresada de Derecho

“Necesitamos una Constitución Ecológica, Feminista y Plurinacional donde se reconozcan el agua, los glaciares y la semilla como un bien común inapropiable; los derechos de la naturaleza y de los animales; la soberanía alimentaria; la diversidad de pueblo-naciones y los derechos humanos esenciales para la vida, como a una salud y educación digna”.

Tania Isabel Madriaga Flores

49 años

Socióloga

“Hoy resulta necesario buscar nueva formas de trabajarla en favor de las mayorías. Tengo posición política a favor de los habitantes en la producción de sus territorios, que son quienes deben ejercer la soberanía sobre sus recursos y la manera en que se organizan las relaciones en él”.

Distrito 8

Marco Antonio Arellano Ortega

31 años

Administrador Público

“Busco representar a cada territorio del distrito 8, entendiendo que son diversas necesidades, pero que a la hora de hablar de una nueva Constitución es necesario replantearse el concepto de Democracia, dejando de entenderla como un acto electoral, y pasando a una visión de democracia participativa; a través de diversos mecanismos e instrumentos”.

María Magdalena Rivera Iribarren

63 años

Abogada

“La candidatura de María del MIT tiene como objetivo luchar contra las trampas antidemocráticas de este Proceso Constituyente encabezado por el criminal de Piñera, llamar a no soltar las calles, y en ese marco seguir poniendo a la orden del día las tareas como sacar a Piñera y a todos ellos del poder; luchar por la libertad a los presos políticos en el sentido de defender a la primera línea; exigir la devolución no solo del 10% sino del 100% de todos nuestros fondos de las AFPs”.

Distrito 9

Alejandra Pía Pérez Espina

43 años

Sin información sobre profesión/oficio

“Soy paciente cáncer de mamas desde 2016. Nací en dictadura, hija de madre soltera, a quien acompañé y vi en su lucha para que en Chile llegara la democracia. Llegó a medias, como todo, así que desperté en octubre de 2019 para no dormirnos mientras no consigamos una mayor igualdad entre ciudadanos”.

Natalia Esther Henríquez Carreño

35 años

Médica Internista

“Es imperativo cambiar las “reglas del juego”, ampliar los límites de lo posible y pensar un nuevo país en donde todos y todas podamos disfrutar del máximo bienestar social, y tengamos participación directa en las decisiones que afectan nuestras vidas”.

Distrito 10

Manuel Mauricio Woldarsky González

37 años

Abogado

“Quiero que el Estado Chileno trabaje por y para los ciudadanos, que sea un Estado protector que asegure dignidad e igualdad para todas y todos y que no deje los derechos básicos a la voluntad de privados. La inclusión de los DDHH consagrados en los acuerdos internacionales en la Constitución es básica”.

Distrito 12

Giovanna Jazmín Grandón Caro (Tía Pikachu)

46 años

Asistente de Párvulos y Transportista Escolar

“Me gustaría representar a mis vecinos y vecinas, a las y a los niños olvidados, a quienes salimos a nuestras calles a exigir más equidad y dignidad para nuestro país”.

Distrito 13



Ingrid Fernanda Villena Narbona

30 años

Abogada

“Es importante escuchar las necesidades de la gran mayoría de Chile modificando la constitución y recordar constantemente el disgusto en contra de todos los políticos que no cumplieron sus promesas o prefirieron sus intereses económicos por sobre el bienestar social. La lucha siempre será por un Chile más justo, equitativo, con dignidad para todos los ciudadanos y lo más importante la protección de la infancia”.

Rodrigo Ernesto Rojas Vade

37 años

Técnico Prevención Aeronáutico

“Ciudadano común y corriente, honesto, amigo, optimista, y luchador incansable. Usuario frecuente del sistema de salud. Amante, defensor y creyente de que la lucha social de nuestras comunidades debe ser representada por experiencias vividas en la construcción de un Chile equitativo y digno para todos y todas”.

Distrito 14

Francisco Javier Caamaño Rojas

31 años

Ingeniero en Administración

“Necesitamos una constitución democrática y plurinacional; donde la participación ciudadana sea vinculante y no consultiva; donde los ciudadanos y ciudadanas podamos definir lo que queremos para nuestra futura carta magna; donde se garanticen los derechos fundamentales: como humanos, económicos, políticos y colectivos; donde la subsidiariedad y la propiedad privada no sean el foco, sino velar por mejorar la dignidad y calidad de vida de nuestros habitantes”.

Distrito 15

Loreto Cristina Vallejos Dávila

41 años

Profesora de Historia

“Estoy convencida que un verdadero cambio se nutre a partir de las personas, porque los grandes procesos históricos los construimos todos, cada día con nuestros pensamientos, conversaciones y acciones (…) Tenemos una oportunidad hermosa para ponernos de acuerdo y soñar el Chile de los próximos 50 años. Un Chile más libre y diverso; con equidad de género; verde y sostenible a nivel medioambiental; orgulloso y respetuoso de sus orígenes indígenas y con más participación de la ciudadanía en las decisiones políticas”.

Distrito 16

Gloria del Tránsito Alvarado Jorquera

58 años

Técnico de Nivel Superior en Administración y Gestión de Empresas

“Que se declare constitucionalmente el agua como un bien nacional de uso público, establecer y garantizar el Derecho Humano al agua y al saneamiento y priorizar sus usos. Garantizar el equilibrio ecológico, que reconozca el valor de la naturaleza y de sus ciclos. Que se establezca un ordenamiento territorial, en base a la vocación de los pueblos y de los elementos naturales que existen. Un Estado solidario y no subsidiario (…) Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente; se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección; el Congreso debería modificarse y tener solo una Cámara”, comentó en El Rancagüino.

Distrito 17

Elsa Carolina Labraña Pino

46 años

Asistente Social

“Voy a desprivatizar todos los derechos sociales, ése es mi mandato (…) y la soberanía alimentaria como ley. La alimentación también es un derecho, porque si no nos pasa lo del año pasado, en un momento de vulnerabilidad la gente pasa hambre. Cualquier Estado debería tenerlo protegido; no es lo mismo que suban el precio de una tabla para una ampliación, que suban la comida y te quedes sin comer”, comentó en Emol.

Distrito 18

Francisca Marycarmen Arauna Urrutia

30 años

Abogada

“Dentro de mis motivaciones principales para ser constituyente está poder dirigir la discusión hacia la participación real de todos los agentes sociales y así lograr el fortalecimiento de la autonomía de las regiones”.

Fernando Salinas Manfredini

65 años

Ingeniero Civil Industrial

“Que se incluya en la nueva Constitución la defensa incondicional del medio ambiente, la recuperación del agua, un regionalismo efectivo, el derecho al buen vivir con dignidad en todos los ámbitos y la valoración de la comunidad por sobre el mercado, entre otras”.

Distrito 19

César Uribe Araya

37 años

Arquitecto

“Necesitamos recuperar el agua y nuestros recursos naturales; necesitamos asegurar los derechos sociales como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, para cada una/o de los/as que pisan esta tierra; necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, sin hipotecar el futuro de nuestros hijos/as; necesitamos volver a encontrarnos, volver a creer a valorarnos. Volver a ser quienes tomemos las decisiones de nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas”.

Distrito 20

Rossana Loreto Vidal Hernández

51 años

Abogada y Enfermera

“En un momento se tomó la decisión de transformar los derechos humanos fundamentales en bienes de mercado y ésos fueron la salud y la educación. Cuando se transforma un derecho en un bien de mercado, se abre una enorme brecha de inequidad”, comentó en La Segunda.

Distrito 23

Helmuth Jacobo Martínez Llancapán

34 años

Abogado

“Estamos ante una oportunidad histórica para cambiar las reglas del juego que tantas veces nos dejó excluidos. Podemos construir un Estado mucho más democrático y participativo entre todos y todas”, comentó en Instagram.

Distrito 26

Adriana Camila Ampuero Barrientos

34 años

Egresada de Derecho

“Generar mínimos comunes en derechos sociales, la protección del medio ambiente y generar descentralización efectiva, incluso tributaria. Ésta (Chiloé) es una zona muy afectada por el tema de extracción del pompón (musgo), la salmonicultura y la depredación del bosque nativo”, comentó en El Mercurio.

Distrito 28

Elisa Amanda Giustinianovich Campos

36 años

Bioingeniera

“Queremos ser un puente para con toda la población, nuestro territorio y la ciudadanía. Venimos de un activismo que es comunitario, que está en directa conexión con las comunidades (…) queremos llevar la constituyente de una forma participativa, con espacios amplios de discusión y deliberación ciudadana, abiertos a toda la comunidad”, comentó en El Mercurio.