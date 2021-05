Falta de materias primas pone en riesgo la elaboración de vacunas para este año

Cerca de 15.000 millones de dosis de vacunas estaban provistas para ser elaboradas durante este 2021, pero este número está en riesgo debido a la escasez de materias primas, equipos de alta demanda y restricciones principalmente de Estados Unidos.

La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma) realizó un informe de las gran cantidad de carencias que están afectando el proceso, al igual que la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), quien recopiló una lista a la que tuvo acceso el medio Cinco Días.

En el área de equipos, lo más urgente es la escasez de bolsas para biorreactores (donde se produce el ingrediente activo para la vacuna) un plástico esencial y de difícil sustitución.

“En biotecnología, el producto es el proceso. Si se cambia un componente por otro aunque sea igual, hasta que no se demuestre que el producto es igual no se puede utilizar. Cambiar un proveedor no es difícil, pero hay que homologarlo”, comentó Dámaso Molero, director general del fabricante navarro 3P Biopharmaceuticals.